Шахтер – Братислава. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок донецкого "Шахтера" и "Слована" из Братиславы.
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Очередной спарринг "горняков", на этот раз подопечные Каштру встретятся с командой из Словакии. Сможет ли "Шахтер" одержать победу после ничьи с "Црвеной Звездой"? Привнесет ли что-то новое тренер украинского гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 февраля – в 14:55 по киевскому времени.
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