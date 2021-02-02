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Шахтер – Братислава. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков

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Шахтер – Братислава. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок донецкого "Шахтера" и "Слована" из Братиславы.

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Очередной спарринг "горняков", на этот раз подопечные Каштру встретятся с командой из Словакии. Сможет ли "Шахтер" одержать победу после ничьи с "Црвеной Звездой"? Привнесет ли что-то новое тренер украинского гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 февраля – в 14:55 по киевскому времени.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Слован (Братислава) спарринг Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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