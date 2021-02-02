Мирон Маркевич: Никогда я таких денег в УАФ не зарабатывал, пусть все успокоятся

Глава комитета национальных команд Мирон Маркевич рассказал о своей зарплате в УАФ.

Напомним, что в 2019 году журналист Константин Андриюк опубликовал зарплаты чиновников УАФ, согласно которым Маркевич зарабатывал 729 тысяч гривен в месяц.

"Специально никогда не говорил на эту тему. Они поставили какие-то цифры – сами не понимают, что они поставили. Никогда я там таких денег не зарабатывал. Пусть все успокоятся и больше считают свои деньги.

Поверьте мне, такого никогда не было. Если мне где-то чуть больше платили, то я свои имиджевые права отдал людям, которые могут использовать мою фамилию в рекламах. Это не реклама на биллбордах, а вот, например, проводят какое-то мероприятие. Что это за люди – это уже мой вопрос.

Никогда я таких денег не зарабатывал, пусть все успокоятся. Это я говорю в первый и в последний раз", – сказал Маркевич.