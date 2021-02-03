Нападающий для Динамо, сага Яремчука и девять голов МЮ. Главные новости за 2 февраля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеДинамо торгует бомбардира, Яремчук снова поссорился, а МЮ забил 9 голов. Главные новости от 2 февраля
Провалы "Байера" и "Саутгемптона", отставка тренера "Марселя", но и это не все наши новости на сегодня. "Арсенал" в меньшинстве уступает "Вулвз", миланский "Интер" сам стреляет себе в ногу и проигрывает "Ювентусу", киевское "Динамо" торгует форварда, а Роман Яремчук не может покинуть "Гент". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча
- Гасперини: Встретимся с Коваленко в ближайшие дни
- Ярослава Магучих установила рекорд Украины и показала третий мировой результат в истории
- Маркевич: Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам бог велел
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...