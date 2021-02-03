Нападающий для Динамо, сага Яремчука и девять голов МЮ. Главные новости за 2 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Провалы "Байера" и "Саутгемптона", отставка тренера "Марселя", но и это не все наши новости на сегодня. "Арсенал" в меньшинстве уступает "Вулвз", миланский "Интер" сам стреляет себе в ногу и проигрывает "Ювентусу", киевское "Динамо" торгует форварда, а Роман Яремчук не может покинуть "Гент". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.