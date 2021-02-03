Шахтер назвал состав на матч со Слованом
Встреча состоится в 15:55
Сегодня, 3 февраля футболисты донецкого "Шахтера" сыграют контрольный матч на учебно-тренировочном сборе, котрый проходит в Турции.
Соперником горняков станет клуб из Словакии "Слован" (Братислава).
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал состав на предстоящую встречу:
Состав "Шахтера": Трубин, Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Майкон, Марлос, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.
Запасные: Гриценко, Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.
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