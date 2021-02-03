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Шахтер назвал состав на матч со Слованом

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Встреча состоится в 15:55

Шахтер назвал состав на матч со Слованом
Новина українською

Сегодня, 3 февраля футболисты донецкого "Шахтера" сыграют контрольный матч на учебно-тренировочном сборе, котрый проходит в Турции.

Соперником горняков станет клуб из Словакии "Слован" (Братислава).

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал состав на предстоящую встречу:

Состав "Шахтера": Трубин, Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Майкон, Марлос, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Гриценко, Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.

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В статье: Шахтер (Донецк) Слован (Братислава)
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