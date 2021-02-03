Матч Мариуполь - Ордабасы отменен
Причина пока неизвестна
"Мариуполь" досрочно завершает тренировочный сбор в Анталии.
"3 февраля ФК "Мариуполь" должен был провести два спарринга против ФК "Шахтер" и ФК "Ордабасы" и отправиться на родные берега. Но, по независящим от команды причинам, вечерний матч с футболистами из Казахстана отменяется.", — пишет пресс-служба клуба.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Привет от арендованных. Контрольный матч. Шахтер – Мариуполь 2:2
- Коуч Ворсклы о Цитаишвили: Если в футбол не будет играть - хотя бы вино из Грузии привезет
- Кравченко перешел в Черноморец, Хачериди сватают в Ворсклу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...