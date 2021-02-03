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Матч Мариуполь - Ордабасы отменен

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Причина пока неизвестна

Матч Мариуполь - Ордабасы отменен
Новина українською

"Мариуполь" досрочно завершает тренировочный сбор в Анталии.

"3 февраля ФК "Мариуполь" должен был провести два спарринга против ФК "Шахтер" и ФК "Ордабасы" и отправиться на родные берега. Но, по независящим от команды причинам, вечерний матч с футболистами из Казахстана отменяется.", — пишет пресс-служба клуба.

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В статье: ФК Мариуполь
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