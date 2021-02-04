Поражения Шахтера и Ливерпуля, геройство Барсы, гол Шведа. Главные новости за 3 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 3 февраля

Горняки провели сразу два поединка за среду. Сначала "Шахтеру" противостоял "Мариуполь", который играл в боевом составе, то есть с арендованными игроками. На ранний гол Коноплянки азовцы ответили точными ударами Бондаренко и Кащука (с пенальти). "Шахтер" сумел отыграться лишь на 90-й минуте (Фернандо). А потом команда Каштру уступила "Словану" из Братиславы со счетом 0:1.

"Десна" разгромила лидера "Первой" лиги "Агробизнес" - 4:0 (Гуцуляк, Тамм, Будковский, Картушов). Два матча успел сыграть "Днепр-1" - второлиговый румынский "Металоглобус" был разгромлен 4:1, а с черногорской "Будучностью" зафиксирована ничья 2:2. "Минай" одолел клуб "Македония" со счетом 2:1. "Александрия" сыграла вничью 0:0 с польским "Лодзем", а "Львов" обыграл "Верес" 3:1.

Марьян Швед забил свой четвертый гол за "Мехелен". На этот раз он закрепил преимущество своей команды в противостоянии с представителем второго дивизиона "Моленбек". Матч завершился со счетом 2:0. Роман Безус помог разгромить "Ойр Тонгерен" - атакующий хавбек отдал ассист в первом голе, и сам забил второй. "Гент" победил 5:0. Эдуард Соболь отдал результативную передачу в поединке "Брюгге" против "Олса Бракель" (6:1 в итоге).

Команда Хосепа Гвардиолы спокойно разобралась с "Бернли", забив оба гола еще в первом тайме (Жезуз, Стерлинг). Для "Сити" это 13-я победа подряд. "Ливерпуль" в свою очередь уступил "Брайтону" на своем поле (0:1). Этим воспользовался "Лестер", обыгравший "Фулхэм 2:0 - лисы вышли на третье место. Продолжает быть вблизи лидеров "Вест Хэм" - команда Ярмоленко обыграла "Астон Виллу" 3:1, дублем отметился новичок команды Джесси Лингард, Андрей на поле так и не появился.

Каталонцы в четвертьфинале встречались с "Гранадой" и до 88-й минуты проигрывали 0:2. А потом Гризманн сократил отставание, а на 90 + 2-й Антуан помог забить Альбе и перевести игру в овертайм. В дополнительное время "Барселона" усилиями Гризманна выходит вперед, но "Гранада" забивает в ответ с пенальти. В конце концов, послематчевой серии удалось избежать - Де Йонг и Альба (которому опять ассистирует Гризманн) обеспечили победу "Барсе" со счетом 5:3. Кроме каталонцев в полуфинал вчера вышел "Леванте", который минимально обыграл "Вильярреал" (победный гол был забит на 120+1-й минуте).

За 90 минут игры обе команды, славящиеся своей атакой, так и не забили хотя бы по голу - ничья 0:0. Финалист Кубка Италии будет определен через неделю - 10 февраля. Руслан Малиновский на поле так и не появился. Виктор Коваленко даже не попал в заявку. К слову, "Аталанта" не включила Виктора в заявку на матчи Лиги Чемпионов.

После осечки на выходных в игре с "Лорьяном" ПСЖ нужно рассчитывать на потерю очков конкурентами. Но "Лилль" и "Лион" идут уверенно по дистанции. Доги вчера обыграли "Бордо" 3:0, ткачи были скромнее - 0:1 в игре с "Дижоном". ПСЖ тоже со своей задачей справился - 3:0 в игре с "Нимом". К слову, на четвертом месте идет "Монако", который одержал шестую победу подряд - на этот раз 2:1 над "Ниццей". ПСЖ отстает от "Лилля" на три очка, на столько же опережает "Монако".