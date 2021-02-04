Поражение Ливерпуля, гол Шведа и героизм Барселоны. Главные новости за 3 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Товарищеские матчи украинских команд и результативные действия украинских футболистов за границей, но и это не все наши новости на сегодня. "Манчестер Сити" идет вперед, "Ливерпуль" буксует, "Барселона" геройствует с "Гранадой" в Кубке Испании, а "Наполи" и "Аталанта" не разобрались между собой в Кубке Италии, диспозиция в Лиге 1. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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leontiyak8ck
04.02.2021 в 09:30
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