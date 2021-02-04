Две команды УПЛ разделят расходы на содержание Арены Львов

Директор "Арены Львов" Ольга Манько рассказала, как проходит подготовка стадиона к матчам сборной Украины.

"В любом случае за три недели до матчей сборной Украины, игры не будут проводиться на "Арене Львов". Будем активно готовить поле. Будем делать все нужные процедуры, чтобы поле было в качественном состоянии.

Приблизительно 1 марта еще ждем делегацию из Киева, в составе которой будут агрономы. Будем смотреть, в каком состоянии поле, будем по нему принимать решение.

Сегодня ведем переговоры со "Львовом". Скорее всего, они будут играть у нас, но после того, как сыграет сборная. Мы встретим сборную 28 и 31 марта, а "Львов" и "Рух" сыграют домашние матчи на "Арене Львов". Это было бы абсолютно нормально, единственное – скорее всего, матчи перенесут на апрель.

Сегодня мы нашли взаимопонимание со "Львовом" и "Рухом". Уже вчера включили подогрев поля. Сегодня готовим поле к матчам УПЛ. У нас пройдут матчи 14 февраля, 20 февраля и 27 февраля. Мы уже работаем, чтобы поле было в прекрасном состоянии.

Мы поснимали все показатели. Будем подсвечивать и подогревать поле. За месяц такой деятельности только по подогреву и всему остальному это потянет приблизительно на 1 млн грн. Клубы разделят эту сумму между собой", – сказала Манько.