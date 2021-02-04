Бывший нападающий сборной Украины решил завершить карьеру
Он займется тренерской деятельностью
38-летний Александр Ковпак решил завершить карьеру футболиста. Он известный по выступлениям за "Таврию", "Ворсклу", "Арсенал" (Киев), "Севастополь", "Десну", "Черноморец"
В последнее время он защищал цвета аматорской команды – "ЛНЗ-Лебедин".
По информации источника, Александр Ковпак планирует остаться в футболе и заниматься тренерской деятельностью.
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Источник:Meta-ratings.com.ua
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
04.02.2021 в 15:40
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 15:47
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.02.2021 в 17:11
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 15:00
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Dimka26 (Чернигов)
04.02.2021 в 16:03
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