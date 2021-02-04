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Бывший нападающий сборной Украины решил завершить карьеру

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(1 голосов)

Он займется тренерской деятельностью

Бывший нападающий сборной Украины решил завершить карьеру
Новина українською

38-летний Александр Ковпак решил завершить карьеру футболиста. Он известный по выступлениям за "Таврию", "Ворсклу", "Арсенал" (Киев), "Севастополь", "Десну", "Черноморец"

В последнее время он защищал цвета аматорской команды – "ЛНЗ-Лебедин".

По информации источника, Александр Ковпак планирует остаться в футболе и заниматься тренерской деятельностью.

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В статье: Александр Ковпак
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Источник:
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
04.02.2021 в 15:40
я подумав що це кормілець
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 15:47
А де він буде харчуватися? Сидів на 16 аршинах і буде сидіти, десь у нижчих лігах.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.02.2021 в 17:11
та він ще зможе бігати: туди, назад і навпаки - сюди й туди..
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 15:00
Гравець збірної - це гучно сказано. Мабуть 1-2 неповних гри зіграв.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
04.02.2021 в 16:03
Громкие заголовки - это современный тренд
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+1
0


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