Александр Шандор: Моя фамилия уже сама по себе заставляет в судействе держать марку

Украинский арбитр Александр Шандор рассказал, как проходят сборы в Турции, а также ответил на много других интересных вопросов.

- Как проходит подготовка к весенней части сезона? Ваше мнение по поводу нынешних сборов...

- Подготовка проходит отлично, в хороших условиях: теплая погода, все для того, чтобы хорошо готовиться. На сборе - замечательные преподаватели, которые иногда и критикуют нас, где поправляют, но делают все для того, чтобы мы хорошо вошли во вторую часть сезона.

На футбольном поле, рядом с отелем проходят интенсивные двухразовые тренировки. Также есть все условия для восстановления - бассейн, сауна. Все супер, все довольны и работают на все сто процентов. Плюс - назначение на контрольные поединки команд, проходящих здесь сборы. Это очень помогает нам постепенно втягиваться в сезон.

- Завтра тест "йо-йо". Почему арбитры опасаются его больше всего?

- Нельзя сказать, что опасаются. Просто во время сборов, когда дают физические нагрузки, возможно, психологически трудно, у кого проявляется усталость, и все переживают, чтобы хорошо его сдать. Это нелегкий тест, к которому нельзя так просто подойти, надо готовиться.

Люди, возможно, думают, что арбитры ничего не делают, но хочу вам сказать, что мы все между назначениями на матчи ежедневно работаем над улучшением своих физических кондиций.

- Недавно вы получили награду как лучший арбитр-дебютант УПЛ . Это стало сюрпризом? Накладывает ли это определенную ответственность?

- Да, это было неожиданно. Хотел бы поблагодарить Комитета арбитров УАФ за такое доверие. У меня нет другого выбора, как держать марку. Моя фамилия уже сама по себе заставляет делать это. Я не могу подвести отца и комитет арбитров и буду доказывать, что не просто так попал в группу арбитров УПЛ. Останавливаться на достигнутом не буду, работать над собой и дальше.

- Вы, так сказать, продолжаете семейную традицию. Помогает ли отец советами в работе?

- Отец не только помогает советами, он меня критикует постоянно, чтобы я не расслаблялся. Всегда пытается подсказать, где мне надо было доработать. Если у него есть возможность, приезжает на матчи не только чемпионата Украины, но и первенства области. И мы всегда обсуждаем все моменты после игры, по живому следу.

- Кто для вас является примером в судействе, если, конечно, таковой имеется?

- Однозначно - отец. Я смотрел все его матчи, раньше не понимал, что это такое - арбитраж, пока сам не вошел в эту структуру. Если брать наших арбитров, то можно многому поучиться у Юрия Можаровского, Анатолия Абдулы, Виталия Романова, Евгения Арановского. Все они, так сказать, глыбы украинского арбитража, и мы, молодые, стараемся на них равняться.

- Конечно, на сборах не так много свободного времени, но если оно появляется, чем занимаетесь?

- У нас настолько плотный график, свободного времени почти нет. Если представляется возможность, можем пройтись к морю, кто-то играет в шахматы, кто-то работает над домашним заданием и готовит видеоклипы с разными игровыми ситуациями. Вот и с вами успел пообщаться в перерыве между лекциями...