Ливерпуль не пускают в Германию, Челси сильнее Тоттенхэма, ничья Динамо. Главные новости за 4 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 февраля

Лидер чемпионата Украины провел очередной спарринг на сборе в Турции и расписал ничью с болгарским клубом “ЦСКА 1948”. Примечательно, что в составе “Динамо” с первых минут вышел 19-летний форвард Владислав Ванат. Забить ему не удалось. В первом тайме за киевлян голом отметился Цыганков, после перерыва Де Пена реализовал пенальти. “ЦСКА 1948” забил два гола в ответ. В итоге – 2:2.

Правительство Германии запретило до 17 февраля полеты в Германию из стран, где были зафиксированы мутации коронавируса, и “Ливерпуль” не получил специального разрешения. Таким образом, первый матч 1/8 Лиги чемпионов “РБ Лейпциг” – “Ливерпуль” состоится 16 февраля в другой стране. Клубу Бундеслиги нужно определится с запасным вариантом до понедельника. Вероятно игра будет перенесена в Будапешт.

Сегодня представители европейских лиг и ассоциаций обсудят с УЕФА вопрос реформы Лиги чемпионов. УЕФА предлагает с 2024 года отменить групповой этап и расширить количество участников до 36. Команды будут распределены в одну лигу и до раунда плей-офф сыграют десять матчей по “швейцарской системе”. Сообщается, что топ-лиги Европы получат дополнительные команды в ЛЧ.

“Челси” добыл вторую победу под руководством нового тренера Томаса Тухеля. Вчера “синие” переиграли в лондонском дерби “Тоттенхэм” Жозе Моуриньо – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Жоржиньо. Для “Тоттенхэма” это поражение стало третьим подряд в чемпионате. “Шпоры” находятся в АПЛ на восьмом месте, “Челси” – на шестом.

Клуб MLS "Даллас" сделал предложение киевскому “Динамо” по 28-летнему вингеру Карлосе де Пене, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло. Киевский клуб готов отпустить левоногого уругвайца за три млн долларов. Контракт де Пены с “Динамо” истекает через год.

Туринский "Ювентус" собирается продлить соглашение с лидером команды Криштиану Роналду. 36-летний португальский футболист может подписать контракт с грандом Серии А до июня 2023 года. В нынешнем сезоне Роналду забил 22 гола в 23 матчах “Ювентуса”. Его нынешний контракт с “Юве” истекает в июне 2022 года.

Вчера определился последний полуфиналист Кубка Испании-2021. “Бетис” был близок к победе над “Атлетиком” Бильбао, но пропустил гол в ответ на 90+3 минуте. Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее был баскский клуб – 4:1. Таким образом в полуфинале Кубка сыграют “Севилья”, “Леванте”, “Барселона” и “Атлетик”. Жеребьевка состоится сегодня, пятого февраля.