Ничья Динамо, Де Пена и MLS, реформа Лиги чемпионов. Главные новости за 4 февраля. Аудио
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Читайте такжеЛиверпуль не пускают в Германию, Челси сильнее Тоттенхэма, ничья Динамо. Главные новости за 4 февраля
Мировая лидера УПЛ на турецких сборах, решение правительства Германии, но и это не все наши новости на сегодня. Предложение УЕФА по реформе Лиги чемпионов, повышенный интерес клуба из MLS к вингеру киевского "Динамо", вторая победа Тухеля и "Атлетик" в полуфинале Кубка Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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