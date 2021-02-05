Ничья Динамо, Де Пена и MLS, реформа Лиги чемпионов. Главные новости за 4 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Мировая лидера УПЛ на турецких сборах, решение правительства Германии, но и это не все наши новости на сегодня. Предложение УЕФА по реформе Лиги чемпионов, повышенный интерес клуба из MLS к вингеру киевского "Динамо", вторая победа Тухеля и "Атлетик" в полуфинале Кубка Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.