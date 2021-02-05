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Лучано Лучи: У украинских арбитров хороший уровень подготовки

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Они сдают два теста

Лучано Лучи: У украинских арбитров хороший уровень подготовки
Новина українською

Глава суддейского корпуса УАФ Лучано Лучи в интервью телеканалов Футбол рассказал как проходит тестирование суддей на сборах в Турции.

"Арбитры сдавали два теста. Первый - это проверка на скорость. Судьи бежали 5 раз определенную дистанцию и должны были пробежать её менее чем за 6 секунд. Второй тест - это тест йо-йо, он намного важнее. Если ты не тренируешься, ты не сможешь сдать его, потому что идет речь о твоей способности выдерживать нагрузки. В этом тесте постоянно уменьшается время на восстановление и увеличивается интенсивность рывка. У наших арбитров хороший уровень. Конечно, я вижу, кто лучше, а кто хуже сдал тесты", - заявил Лучи.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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