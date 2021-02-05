Зинченко в огне, детали трансфера Коваленко, кому надо Хачериди? ТаТоТаке №205
В новом выпуске ТаТоТаке (уже № 205) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают горячие темы в украинском футболе, анализируют инсайды о трансфере Коваленко к Аталанты, юмористическая пародия на Селезнева. Также ведущие рассказывают об интересной детали в деле матча Швейцария - Украина, захват Гвардиолой и Зинченко и крест на Хачериди.
- Детали рейва Селезнева
- Тест: пьяный Селезнев?
- "Интервью" Селезнева
- А что с Вакулой?
- Коваленко в Аталанте - это топ
- По какую калитку Коваленко зашел в Бергамо
- Коваленко не может зарабатывать так много
- Хачериди вернется в УПЛ?
- Зинченко: за месяц от резервиста к лидеру
- Мини-продолжение скандала Швейцария - Украина
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dazo21
05.02.2021 в 11:39
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