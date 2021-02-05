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Зинченко в огне, детали трансфера Коваленко, кому надо Хачериди? ТаТоТаке №205

Общие новости
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Зинченко в огне, детали трансфера Коваленко, кому надо Хачериди? ТаТоТаке №205
Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (уже № 205) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков обсуждают горячие темы в украинском футболе, анализируют инсайды о трансфере Коваленко к Аталанты, юмористическая пародия на Селезнева. Также ведущие рассказывают об интересной детали в деле матча Швейцария - Украина, захват Гвардиолой и Зинченко и крест на Хачериди.

  • Детали рейва Селезнева
  • Тест: пьяный Селезнев?
  • "Интервью" Селезнева
  • А что с Вакулой?
  • Коваленко в Аталанте - это топ
  • По какую калитку Коваленко зашел в Бергамо
  • Коваленко не может зарабатывать так много
  • Хачериди вернется в УПЛ?
  • Зинченко: за месяц от резервиста к лидеру
  • Мини-продолжение скандала Швейцария - Украина

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В статье: ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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dazo21
05.02.2021 в 11:39
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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