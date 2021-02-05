Домашние матчи Руха и Львова - под вопросом

У "Руха" и "Львова" возникли проблемы с проведением мартовских домашних матчей, вызванные тем, что с начала весны на "Арене-Львов" будут целенаправленно готовить газон к отборочным поединкам сборной Украины на ЧМ-2022 против команд Финляндии и Казахстана, которые пройдут 28-го и 31-го марта.

В конце февраля на "Арене-Львов" должна побывать специальная комиссия из столицы, которая и примет решение, состоится ли на этом стадионе 6 марта поединок 17 тура между "Рухом" и "Десной". По имеющейся информации, матч 18 тура (13 марта) "Львов" - "Рух" может быть перенесен на апрель, что касается поединка 19 тура (20 марта) "Львов" - "Шахтер", то не исключен вариант, что он состоится в Киеве.

Проведение на "Арене-Львов" одного матча обходится "Руху" и "Львову" в 125000 гривен, также клубы несут ответственность за обеспечение правопорядка во время поединков и уборку территории стадиона. Согласно договоренностей "Арена-Львов" рассчитывает на 30% бонус от выручки за проданные билеты.

Напомним, что ранее сообщалось, что две команды УПЛ разделят расходы на содержание Арены Львов.