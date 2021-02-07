В Киеве похоронили отца Суркисов. Церемонию посетил Ахметов

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" прошло прощание с Михаилом Давыдовичем Суркисом.

Напомним, 4-го января отец Игоря и Григория Суркисов ушел из жизни на 102-м году.

Попрощаться с Михаилом Суркисом пришло руководство ФК "Динамо", сотрудники и ветераны клуба, а также много известных политических и спортивных личностей. Среди них: президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский.