В Киеве похоронили отца Суркисов. Церемонию посетил Ахметов
Попрощаться с Михаилом Суркисом также пришли много известных личностей
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" прошло прощание с Михаилом Давыдовичем Суркисом.
Напомним, 4-го января отец Игоря и Григория Суркисов ушел из жизни на 102-м году.
Попрощаться с Михаилом Суркисом пришло руководство ФК "Динамо", сотрудники и ветераны клуба, а также много известных политических и спортивных личностей. Среди них: президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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