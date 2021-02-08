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Неудача Ливерпуля, Златан on fire и хавбек для Динамо? Главные новости за 7 февраля. Аудио

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Неудача Ливерпуля, Златан on fire и хавбек для Динамо? Главные новости за 7 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПровал Ливерпуля, 500-й гол Златана, волевая Барса. Главные новости за 7 февраля

Александр Зинченко принял участие в капитуляции "Ливерпуля", Златан Ибрагимович оформил юбилейный гол, но и это не все наши новости на сегодня. Контраст побед "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен", спарринги СК "Днепр-1" и "Десны", первый финалист КЧМ и трансферные слухи вокруг киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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