Неудача Ливерпуля, Златан on fire и хавбек для Динамо? Главные новости за 7 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Александр Зинченко принял участие в капитуляции "Ливерпуля", Златан Ибрагимович оформил юбилейный гол, но и это не все наши новости на сегодня. Контраст побед "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен", спарринги СК "Днепр-1" и "Десны", первый финалист КЧМ и трансферные слухи вокруг киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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