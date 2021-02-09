Заря подписала Шахаба, Динамо разгромило БАТЭ, Бавария вышла в финал. Главные новости от 8 февраля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 8 февраля

Шахаб стал игроком луганского клуба

"Заря" объявила о трансфере иранского форварда донецкого "Олимпика" Захеди Шахаба. Контракт с игроком подписан на 4 года. Летом 2021-го у Шахаба заканчивался контракт с "Олимпиком", и он мог покинуть клуб бесплатно. В текущем чемпионате 25-летний форвард отметился восемью голами в 11 матчах, что является лучшим показателем УПЛ.

"Динамо" Киев добыло крупную победу

Подопечные Луческу завершили турецкие сборы победой 5:2 над вице-чемпионом Беларуси - БАТЭ. Функциональные кондиции обеих команд были абсолютно разными. Голы за киевлян забивали Цыганков, де Пена, Дуэлунн, Родригес и автогол Копытовича. "Динамо" возвращается в Украину, уже в конце текущей недели будет поединок УПЛ против "Олимпика". А через один четверг - первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

"Бавария" сыграет в финале КЧМ

Мюнхенский клуб без проблем одолел сопротивление египетского "Аль-Ахли", пробившись в финал Клубного чемпионата мира. Исход встречи решил Роберт Левандовский, забивший по голу в каждом из таймов. В решающей встрече мюнхенцев уже ждёт мексиканский "Тигрес", который ранее одолевший "Палмейрас". Игра пройдёт в четверг, 11 февраля. "Аль-Ахли" же ждёт поединок за третье место.

УПЛ обратилась в Минздрав с вопросом допуска болельщиков на трибуны

Директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможности допуска болельщиков на трибуны в весенней части УПЛ: - Мы при поддержке и с помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу.

"Атлетико" не смог обыграть "Сельту"

В последнем матче 22-го тура Ла Лиги лидер чемпионата довольствовался ничьей. Первым пропустил мадридский клуб, потом отыгрался и вышел вперед, дублем отметился Суарес. Затем "Атлетико" не нагнетал, не хотел рисковать минимальным преимуществом, за что и поплатился. Факундо Феррейра забил решающий гол на 89 минуте.

"Лидс" справился с "Кристал Пэлас"

Также последний матч тура был сыгран в АПЛ. Без особых проблем на своем поле "Лидс" переиграл гостей из столицы. Хозяевам заметно помог быстрый гол - Харрисон забил уже на третьей минуте. Во втором тайме Бамфорд увеличил преимущество "белых" - 2:0. "Кристал Пэлас" выдал несколько интересных периодов в игре, провел ряд атак, но этого оказалось недостаточно даже для ничьи.