Заря покупает, Динамо громит, Бавария выходит в финал. Главные новости за 8 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЗаря подписала Шахаба, Динамо разгромило БАТЭ, Бавария вышла в финал. Главные новости от 8 февраля
Луганская "Заря" приобрела нападающего, "Динамо" на мажорной ноте завершило сборы, но и это не все наши новости на сегодня. "Бавария" выходит в финал Клубного чемпионата мира, УПЛ борется за болельщиков на трибунах, "Атлетико" теряет очки, команда Марсело Бьелсы не замечает коллектив Роя Ходжсона. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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