Повреждение Ярмоленко, эпопея Селезнева и ультиматум от Зари. Главные новости за 9 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Неудачи "Вест Хэм Юнайтед" в рамках поединка с "МЮ", погодные рекомендации от УЕФА для УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. "Ювентус" выходит в финал Кубка Италии, "Заря" ставит ультиматумы футболистам по трудовым договорам, а неожиданное изгнание Евгения Селезнева из "Колоса" получит объяснение. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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