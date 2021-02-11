Поражение Барселоны, реформа ЛЧ и критика от Шахтера. Главные новости за 10 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Натурализация игроков "Миная", недовольство донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. УЕФА провела встречу представителей ассоциаций касательно формата Лиги чемпионов, каталонская "Барселона" проиграла в Кубке Испании, "Эвертон" и "Тоттенхэм" забили 9 голов, а "Аталанта" выходит в финал Кубка Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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