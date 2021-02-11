Шок-контент Цыганкова, ренессанс Коноплянки, все трансферы УПЛ | ТаТоТаке №206
В новом выпуске ТаТоТаке (№206) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют трансферную работу на зимнем рынке всех клубов УПЛ. А еще - разбирают сборы Шахтера и Динамо.
- Коноплянка действительно воскрес?
- Беседин никогда не будет забивать?
- В Динамо рождается новая звезда?
- Почему Вакула дальше чудит?
- Как Мариуполь устроил революцию?
- Чем думал игрок сборной, переехав в Хорватию?
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