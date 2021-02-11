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Шок-контент Цыганкова, ренессанс Коноплянки, все трансферы УПЛ | ТаТоТаке №206

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Шок-контент Цыганкова, ренессанс Коноплянки, все трансферы УПЛ | ТаТоТаке №206
Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№206) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют трансферную работу на зимнем рынке всех клубов УПЛ. А еще - разбирают сборы Шахтера и Динамо.

  • Коноплянка действительно воскрес?
  • Беседин никогда не будет забивать?
  • В Динамо рождается новая звезда?
  • Почему Вакула дальше чудит?
  • Как Мариуполь устроил революцию?
  • Чем думал игрок сборной, переехав в Хорватию?

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В статье: ТаТоТаке
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