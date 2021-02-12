Ярмоленко может пропустить остаток сезона, Бавария выиграла Чемпионат мира. Главные новости за 11 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 11 февраля

Вингер “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко во вторник не смог доиграть матч Кубка Англии с “Манчестер Юнайтед” из-за повреждения связок колена. Официальный сайт “Вест Хэма” пока не указывает приблизительные сроки восстановления украинца, но по информации портала Claret and Hugh прогнозы неутешительны – Ярмоленко из-за травмы может пропустить остаток сезона.

Мюнхенская “Бавария” переиграла в финале клубного Чемпионата мира мексиканский клуб “Тигрес УАНЛ”. Единственный гол в матче забил защитник “Баварии” Бенжамен Павар – 1:0. Еще один гол “Баварии” был отменен из-за офсайда, кроме того мюнхенцы дважды пробивали в каркас ворот. Для “Баварии” этот трофей стал шестым за год.

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с “Барселоной”, который состоится во вторник, 16 февраля. Как информирует официальный сайт ПСЖ Неймар пропустит четыре недели из-за травмы, полученной в матче Кубка Франции с “Каном”.

В четверг состоялись два последних матчах 1/8 Кубка Англии. “Саутгемптон” благодаря голам Ингза и Армстронга переиграл “Вулверхэмптон” (2:0) , а “Челси” хватило одного гола Абрахама, чтобы справиться с командой второй лиги "Барнсли" (1:0). Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: "Эвертон" – "Манчестер Сити", "Борнмут" – "Саутгемптон", "Лестер" – "Манчестер Юнайтед", "Челси" – "Шеффилд Юнайтед".

К трансферным новостям УПЛ. Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может продолжить карьеру в Польше. Как информирует ТаТоТаке, на 22-летнего форварда претендует варшавская “Легия”, которая также намерена подписать Артема Шабанова. Фланговый бек “Александрии” Валерий Лучкевич может присоединиться к "Днепру-1", а "Мариуполь" до конца сезона арендовал 17-летнего центрбека "Шахтера" Марка Мампасси.

Организаторы премии "Футбольные звезды Украины" выступили с заявлением, в котором пояснили, по какой схеме определяются номинанты и победители. Ранее представители “Шахтера” выразили недовольство тем, что Луиш Каштру не получил номинацию на звание “лучший тренер Украины”. “Среди всех клубов ПФЛ и УПЛ проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению. Оргкомитет премии провел подсчет этих голосов и внес результаты в протокол. Таким образом, номинантов и победителей выбирают представители клубов ПФЛ и УПЛ”.