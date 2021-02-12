Детали травм Ярмоленко и Неймара, 6-й трофей для Баварии. Главные новости за 11 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Потенциальные сроки реабилитации Андрея Ярмоленко, восстановление Неймара, но и это не все наши новости на сегодня. Мюнхенская "Бавария" выиграла очередной трофей, Назарий Русин может продолжить карьеру в Польше, Украинская ассоциация футбола объяснила, почему Луиш Каштру не попал в тройку лучших тренеров. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.