Детали травм Ярмоленко и Неймара, 6-й трофей для Баварии. Главные новости за 11 февраля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЯрмоленко может пропустить остаток сезона, Бавария выиграла Чемпионат мира. Главные новости за 11 февраля
Потенциальные сроки реабилитации Андрея Ярмоленко, восстановление Неймара, но и это не все наши новости на сегодня. Мюнхенская "Бавария" выиграла очередной трофей, Назарий Русин может продолжить карьеру в Польше, Украинская ассоциация футбола объяснила, почему Луиш Каштру не попал в тройку лучших тренеров. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Белик: Самый недооцененный игрок Шахтера? Наверное, я
- Бавария - УАНЛ Тигрес 1:0. Чемпионы Европы = Чемпионы мира
- Источник: Селезнев пока что остается в Колосе, но это еще не окончательное решение
- Возмущение Шахтера, поражение Барселоны, финал Аталанты. Главные новости за 10 февраля
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 06:35 Украинские Ярмоленко может пропустить остаток сезона, Бавария выиграла Чемпионат мира. Главные новости за 11 февраля
- 12:27 Весь спорт Элина Свитолина – Кори Гауфф. Онлайн текстовая трансляция матча Australian Open. Как это было
- 08:59 Украинские Поражение Барселоны, реформа ЛЧ и критика от Шахтера. Главные новости за 10 февраля. Аудио
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...