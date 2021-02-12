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Детали травм Ярмоленко и Неймара, 6-й трофей для Баварии. Главные новости за 11 февраля. Аудио

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Детали травм Ярмоленко и Неймара, 6-й трофей для Баварии. Главные новости за 11 февраля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЯрмоленко может пропустить остаток сезона, Бавария выиграла Чемпионат мира. Главные новости за 11 февраля

Потенциальные сроки реабилитации Андрея Ярмоленко, восстановление Неймара, но и это не все наши новости на сегодня. Мюнхенская "Бавария" выиграла очередной трофей, Назарий Русин может продолжить карьеру в Польше, Украинская ассоциация футбола объяснила, почему Луиш Каштру не попал в тройку лучших тренеров. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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