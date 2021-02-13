Решение по Селезневу, нидерландец в Ворскле, трансфер Баварии. Главные новости за 12 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 12 февраля

После скандала на турецких сборах форвард Евгений Селезнев исчез из заявки ковалевского клуба на сайте Украинской Премьер-лиги. Правда, сам футболист заявил, что у него до сих пор действует контракт с "Колосом", который он собирается выполнять. Евгений при этом указал, что он "где-то очень сильно не прав", но "готов за это извиниться".

После игры с МЮ, в которой Андрей был заменен в начале второго тайма из-за повреждения, появилась информация, что он не сыграет до конца сезона. Однако сейчас прогнозы более оптимистичны. Агент футболиста заявил, что Ярмоленко пропустит три недели. Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сроков не назвал, но подчеркнул, что травма у украинца несерьезная.

Авторитетная французская газета L`Equipe составила список из 50 лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет. Возглавил рейтинг Ансуи Фати из "Барселоны", на втором месте - Эдуардо Камавинга из "Ренна", замыкает тройку Райан Гравенберх из "Аякса". В середине списка нашлось место и для двух представителей украинских клубов. На 23-й позиции расположился защитник "Динамо" Илья Забарный, а на 30-й - голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

Румынский клуб "Вииторул" объявил об аренде в "Ворсклу" 23-летнего левого защитника из Нидерландов Брэдли де Нойера, который также может сыграть в центре обороны. О возможности выкупа ничего не указывается. Де Нойер до переезда в Румынию играл за "Дордрехт", за "Вииторул" он отбегал 111 матчей. Также тренер "Легии" подтвердил, что защитник "Динамо" Артем Шабанов ближайшее время перейдет в варшавский клуб. "Александрия" тем временем подписала Ивана Калюжного, который играл за дубль "Динамо", "Металлист 1925" и львовский "Рух".

Спортивный директор мюнхенского гранда Хасан Салихамиджич подтвердил появившуюся в СМИ информацию о выкупе "Баварией" защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. Переход состоится летом после завершения сезона. Сумма трансфера составит 42 млн евро. Заметим, что Дайо - 22 года, он имеет в своем активе 139 матчей за "Лейпциг" и три игры в составе сборной Франции.

21-й тур немецкой Бундеслиги открыл матч между второй командой в текущей таблице и "Аугсбургом". После первого тайма быки чувствовали себя весьма комфортно - голы Ольмо и Нкунку обеспечили ощутимое преимущество. После перерыва "Аугсбург" сумел один гол отыграть (Калиджиури), но не более. 2:1 - "Лейпциг" на четыре очка отстает от "Баварии", которая в воскресенье сыграет с "Арминией".