Возвращение УПЛ, поражения Ливерпуля, Юве и Милана. Главные новости за 13 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 13 февраля

Несмотря на настоящую зимнюю погоду, второй круг чемпионата Украины таки началось. В первом после перерыва туре был сыгран матч, результат которого может иметь существенное влияние на финальное распределение мест - в очной встрече сошлись главные претенденты на бронзу "Заря" и "Десна". Героем этого поединка стал Александр Гладкий, который дважды завершил прострелы от Саядманеша и Жуниньо. Черниговцы ответили лишь точным ударом Тотовицкого. 2:1 - "Заря" сравнялась с "Десной" по очкам, к тому же имеет игру в запасе.

Последний раз Артем выходил на поле в матче чемпионата Украины в ноябре 2012-го. 13-го февраля 2021-му Милевский дебютировал в составе "Миная". Правда, получилось не очень хорошо для закарпатцев - "Львов" оказался сильнее. В первом тайме гости дважды забили голы-близнецы - в обоих случаях отличился Альваро Тавареш. "Минай" ответил лишь точным ударом Шиндера. 1:2 в пользу "Львов", который вышел на десятое место.

Лидер чемпионата принимал донецкий "Олимпик". И начался матч для команды Луческу не очень хорошо - на 20-й Альваренга вывел номинальных гостей вперед. Но еще до перерыва Артем Беседин, который сыграл первый матч после дисквалификации, сравнял счет. Сломить сопротивление соперника бело-синим удалось после удаления в составе "Олимпика" камерунского форварда Нкенга - на 78-й минуте Буяльский забил второй гол "Динамо". А на последних минутах Беседин оформил дубль - 3:1 в итоге.

Параллельно поединку "Динамо" должна была состояться игра в Коваливке между "Колосом" и "Шахтером". Однако делегат матча решил игру перенести из-за неблагоприятных погодных условий (на сайте УПЛ было размещено письмо от гидрометцентра "об опасных метеорологических явлениях в Киевской области"). При этом матч перенесли на следующий день в Киев, команды должны сыграть на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

24-й тур АПЛ открывал матч "Лестера" и "Ливерпуля". Команда Клоппа как всегда играла первым номером и даже забила первой (Салах), но лисы не только отыгрались, но и одержали победу со счетом 3:1, решающей стала ошибка Алиссон Бекера, который подарил гол Варди. Таким образом, "Лестер" вышел на второе место, пока свой матч не сыграет МЮ. "Ливерпуль" остается четвертым и отстает от "Манчестер Сити" уже на 13 очков. Горожане вчера разгромили "Тоттенхэм" - дубль у Гюндогана, еще один гол на счету Родри. Зинченко отыграл весь матч.

От Старой Синьоры такое можно было ожидать, ведь в соперниках был взбешенный "Наполи". В конце концов, судьбу этой встречи (и возможно, ближайшие перспективы Рино Гаттузо) определил единственный гол, забитый Инсинье с пенальти. А вот "Милан" удивил своих сторонников в матче со скромной "Специей". Россонери проиграли 0:2 и это точно не было случайностью - соперник играл лучше и создал гораздо больше моментов. "Милан" остается на первом месте, но его может подвинуть "Интер", если выиграет сегодня у "Лацио".

"Атлетико" одолел "Гранаду" на выезде 1:2. На этот раз Луис Суарес отметился лишь желтой карточкой, в центре внимания был Льоренте, у которого гол + пас. "Барселона" разгромила "Алавес" 5:1. Дубли на счету Тринкао и Месси. Продолжает наседать на тройку грандов "Севилья" - на этот раз андалусцы обыграли "Уэску" 1:0. "Барса" отстает от "Атлетико" на восемь очков, "Севилья" от "Барсы" - на одно.

В чемпионате Германии все пять субботних матчей завершились ничьей! "Байер" выигрывал 2:0 у "Майнца", но умудрился пропустить на 89-й и 90+2-й. "Боруссия" из Дортмунда наоборот была ближе к поражению в игре с "Хоффенхаймом", но Холанд забил на 81-й минуте - тоже ничья 2:2. "Фрайбург", который в прошлом туре одолел желто-черных, на этот раз разошелся миром с "Вердером" - 0:0.