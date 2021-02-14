Love story. Виктор Хлус и Стелла Захарова: о первых поцелуях, ревности и серьгах с бриллиантами

Одной из составляющих успеха в любой сфере деятельности, включая спорт, является благополучие в семейной жизни. Ярким примером может служить история любви двух профессиональных спортсменов - футболиста Виктора Хлуса и гимнастки Стеллы Захаровой. Их союз стал зарождаться четыре десятилетия назад, когда Виктор выигрывал чемпионское звание в составе киевского "Динамо", а среди наград Стеллы была золотая медаль Олимпиады-1980 и медали разного достоинства на чемпионатах мира.

Став героями рубрики Love Story, супруги с радостью вспомнили о начале своих романтических отношений и рассказали о важных моментах в их семейной жизни.

- Когда стали проявлять интерес к противоположному полу?

Виктор Хлус: - В школьную пору, классе в шестом или седьмом. Ну а потом уже после школы.

Стелла Захарова: - Очень поздно, так как была занята другим делом – спортом. Это было лет в 17-18.

- В каком возрасте состоялся ваш первый поцелуй?

В.Х.: - Лет в 17-18, наверное.

С.З.: - Опять же – очень поздно. Я была под контролем своего тренера, и мне было совершенно не до этого. Это уже потом, после Олимпийских Игр 1980 года, когда мне было 17-18 лет, что-то стало меняться.

- Когда пошли на первое свидание?

В.Х.: - Это было во время учебы. А вот когда именно – в старших классах школы или в железнодорожном техникуме, точно не помню.

С.З.: - (Смеется). В Олимпийской деревне. Когда Игры закончились, меня и пригласили на первое свидание.

- Делились ли своими любовными переживаниями с друзьями?

В.Х.: - Никогда. Я ведь учился и жил в школе-интернате маленького городка, где все пацаны были застенчивыми. Это же не то, как у городских ребят, которые имели возможность ходить по ресторанам.

С.З.: - Практически нет. Я была очень закрытым человеком. Спорт давал о себе знать, и мы на эту тему крайне мало общались. У нас были совершенно другие задачи и интересы. Можно сказать, что мое развитие как девушки было поздним. Ведь до той же Олимпиады все время поглощал спорт. А вот после московских Игр природа позволила взять свое.

- Как и при каких обстоятельствах состоялось ваше знакомство?

В.Х.: - В столичной сельхозакадемии. Туда, как и в другие учебные заведения, организации и предприятия столицы, киевские динамовцы по окончании сезона традиционно ездили выступать. Помню, что было холодно – мы уже ходили в ондатровых шапках и дубленках. Нас было несколько агитационных групп, и в составе одной из них я в этом институте и оказался. С такой же целью была приглашена в сельхозакадемию и Стелла.

С.З.: - Это было, кажется, в сельхозакадемии. Нас, спортсменов, приглашали туда на встречу, и в один из дней мы приехали. В этом же институте в числе приглашенных оказались и несколько футболистов киевского "Динамо". Там мы с Виктором и познакомились. Тогда он показался мне очень странным.

- Что подарил влюбленный на первом свидании?

В.Х.: - Цветочков не было, а вот коробку конфет точно принес.

С.З.: - (Немного задумавшись). Честно говоря, по прошествии стольких лет точно уже и не вспомню. Если не ошибаюсь, Витя вместе с Сашей Бойко приехали ко мне домой, захватив с собой бутылку шампанского.

- Случались ли приключения во время романтических вечеров?

В.Х.: - Сами наши свидания вполне можно назвать приключениями. Мы хоть и жили в Киеве, но встречи чаще всего проходили на стороне. Учитывая, что я играл в киевском "Динамо", а Стелла занималась гимнастикой, то у нас, как спортсменов, свидания получались мимолетными. Они были то в Москве, где моя любимая вместе с другими спортсменками жили в гостинице (там у них были круглогодичные сборы), то в Гаграх, где я в составе динамовской дружины находился на сборах, то еще где-то.

С.З.: - Приключения какие-то были только после свадьбы. А до этого ничего такого и не припомню. Знаю, что когда мы уже встречались, Витя стоял у меня под домом в телефонной будке. Я не хотела выходить, а он звонил по телефону и спрашивал у моей мамы "Где Стелла?". Она отвечала, что у тренера. Когда же все выснилось, Витя сказал мне: "Я смотрел на твое окно и видел, что ты ходишь по квартире".

- Ревновали ли друг друга?

В.Х.: - Могу сказать, что Стелла не давала повода для ревности. Но я по своей натуре ревнивый.

С.З.: - Я ревновала. Да, было такое.

- Кто первым сделал предложение о вступлении в брак?

В.Х.: - Естественно, я. Думаю, Стелла этого только и ждала (улыбается). Вообще все получилось как-то спонтанно. Стелла улетала в Грецию на соревнования, я тоже куда-то летел. Как раз перед поездкой и сказал ей о своем предложении. Будучи в Греции, она сразу же стала готовиться к свадьбе, купив там себе свадебное платье. Тренер будущей супруги узнал о предстоящем для нас важном событии накануне, а мама Стеллы так вообще в день свадьбы. Мне же, помимо родных тети и дяди, некого было больше пригласить – мамы не было, я ведь воспитывался в интернате.

С.З.: - Желание было обоюдным, но сказал об этом Виктор. Я ему задала вопрос, а он мне сделал предложение.

- Как отреагировал на сообщение о желании вступить в брак ваш тренер?

В.Х.: - Лобановский всегда знал: если человек женится, то следующий год у него пропал. Но воспринимал это нормально, он ведь не отец и не мать. Помню, что трнер Стеллы отнесся к этой новости скептически, так как у него уводили лучшую спортсменку. Он понимал, что замужество с последующим рождением ребенка уже не предусматривает никаких соревнований. Слава Богу, что Стелла понимала, что ее активная спортивная карьера шла на спад.

С.З.: - Позитивно. Именно он стал первым человеком, который узнал о нашем желании пожениться. Я очень уважала своего тренера, который заменял мне папу и маму, и поэтому пришла к нему вместе с Виктором. Я своему будущему мужу тогда так и сказала: "Ты сначала должен посоветоваться с моим тренером". Они познакомились, и мой наставник очень одобрил его кандидатуру. Он сказал Вите обо мне: мол, я воспитывал Стеллу столько лет и теперь отдаю ее тебе.

- Сколько времени прошло от момента знакомства до дня свадьбы?

В.Х.: - Ровно год. Мы познакомились в конце футбольного сезона-1981, а 4 декабря 1982-го сыграли свадьбу. Раньше в киевском "Динамо" в ходе чемпионата и во время подготовки к нему жениться было нельзя. Свадьбы подгонялись под завершение сезона.

С.З.: - Я уже точно не помню, сколько именно дней. Встречались мы год.

- Какой была свадьба?

В.Х.: - Как всегда, все свадьбы динамовцев проходили в ресторане гостиницы "Лыбидь". В ту пору они были многочисленными, и у нас человек 200 точно собралось! Среди приглашенных были мои одноклубники вместе с женами, наш тренер Михаил Михайлович Коман, председатель Республиканского общества "Динамо" Борис Баула, заместитель председателя Киевского городского совета "Динамо" Юрий Дьяченко. А вот Валерия Лобановского на свадьбе не было.

С.З.: - Прекрасной, роскошной. На ней были все динамовские ребята и очень много представителей разных ведомств.

- Что подарили друг другу на свадьбу?

В.Х.: - Помню, что купил Стелле серьги. Золотые, с бриллиантами. В то время это был небывалый дефицит! Тогда не шла речь, какого цвета изделие, красивое оно или нет – лишь бы сережки! (Смеется). Достать их мне помог Саша Пикузо, работавший в "Динамо" администратором. Я ему только сказал "Саня, нигде не могу найти сережки", как на следующий день он мне их принес.

С.З.: - Виктор подарил мне бриллиантовые сережки. Ну а я ему подарила… себя. Это большое счастье для него (улыбается).

- А каким самым ценным был подарок от родственников?

В.Х.: - В основном дарили деньги. Хотя мне, как игроку "Динамо", финансовое положение позволяло оплатить свадьбу. Для меня же памятным подарком стали хрустальные бокалы от моих тети и дяди.

С.З.: - Насколько помню, папа привез из Одессы огромный торт с лебедями, а мама вроде ковер нам подарила. Родители наши ведь были из простых семей. Они все начинали с нуля, добиваясь чего-то в жизни своим трудом.

- Как провели медовый месяц?

В.Х.: - Футболистам киевского "Динамо" постоянно выделяли путевки в один из санаториев Кисловодска, вот мы со Стеллой туда и поехали. Месяц пребывания в нем прошел с бабушками, контингент там был "50+" (смеется). Правда, из футболистов я там оказался не один – были и другие ребята. Так что компания во время нашего "медового месяца" была хорошая.

С.З.: - Ужасно. В Кисловодске. В то время динамовцы Киева очень мало времени имели на отдых, и их с этой целью по окончании сезона отправляли в одно из трех курортных мест. Помимо Пущи-Водицы и еще какого-то одного был кисловодский санаторий. Туда мы с Витей и поехали отдыхать, полагая, что мы там будем одни. Но когда прибыли туда, то оказалось, что там было много друзей. В частности, Хапсалис, массажист команды. Наш медовый месяц в том "старперческом" санатории прошел очень бурно.

- Интересовались ли вы спортивными делами друг друга?

В.Х.: - У нас все шло параллельно. Когда мы встречались, то Стелла регулярно приходила на матчи "Динамо". Так было вплоть до рождения нашего первого ребенка, появившегося на свет через девять месяцев после свадьбы – в сентябре 1983-го. Что же касается карьеры супруги, то как только мы поженились, она как бы сказала: "Прощай, спорт!".

С.З.: - А как же! Я всегда поддерживала Виктора, а он – меня. Когда у него была травма, я с ним за компанию даже тренировалась, бегала. По долгу нашей службы очень часто мы встречались в Москве, пересекаясь в одноименной столичной гостинице. Жили в одном номере, когда у него был выездной матч, а у меня – судейство соревнований по гимнастике. Муж всегда интересовался моими делами, по-другому и быть не могло – мы ведь оба спортсмены!

- Съели ли вы с супругой (ом) пуд соли?

В.Х.: - Пожалуй, да.

С.З.: - Думаю, что да. Учитывая, сколько всего мы с ним в жизни прошли, то не пуд - пожалуй, больше. Мы всегда поддерживали друг друга, так как нам приходилось преодолевать разные трудности. У нас не было защиты с чьей-либо стороны, нам никто не помогал. Наоборот – мы еще сами помогали.

- Расскажите о детях…

В.Х.: - Их у нас двое – сын Олег и дочь Кристина. Старшему из детей в этом году исполнится 38 лет, а младшей – 21. Сын работает в Киеве в одной из крупнейших фирм, а дочь учится на магистра в КИМО - Киевском институте международных отношений.

С.З.: - Дети даны нам от Бога. Особенно Кристина, так как она родилась спустя пятнадцать лет после появления на свет нашего первенца – Олега. Для нашей семьи ее рождение имело большое значение. Дети у нас прекрасные. Они коммуникабельные, грамотные, умные, и идут в ногу со временем. Олег закончил институт международных отношений, Кристина же учится на пятом курсе КИМО. Мы с Виктором детьми очень гордимся. В процессе их воспитания первое, что мы им дали – уважение к родителям. Это самое главное из всего того, что они от нас переняли. Я рада, что Олег и Кристина интересуются спортом. Хотя профессионально они им не занимаются, спортивная тема им отнюдь не безразлична.

- Кто придумывал имена для детей?

В.Х.: - Точно – не я. Хотел другие имена, но их вписали без моего участия (улыбается).

С.З.: - Виктор поначалу хотел дать сыну имя Алексей, однако мне оно не нравится. Но так получилось, что очень быстро и спонтанно мы выбрали другое – Олег. Его так и записали. А что касается нашего второго ребенка, то приехав из Швеции, мы решили: если родится мальчик, то назовем его Крис, а если девочка, то будет Кристиной. Так и получилось. Хотя мы ее называем несколько сокращенно – Крис.

- Где ваш дом?

В.Х.: - Он находится в расположенном на берегу Десны селе Зазимье, под Киевом. В этом доме мы живем уже более двадцать лет. Самое уютное наше место, в котором собираются наши самые родные люди. Стелле оно очень нравится. Можно сказать, мы попали в точку.

С.З.: - Мой дом в Зазимье, которое я называю "моим Простоквашино". Это та "крепость", куда не каждый может быть приглашен. Но еще я очень люблю Одессу – город, в котором родилась. Мы очень часто туда ездим.

- Какие три города считаете самыми любимыми?

В.Х.: - На первое место, что вполне естественно, я ставлю Киев – город, в окрестностях которого я живу. На втором с минимальным отставанием стоит Одесса, где мы со Стеллой и влюбившимися в этот город детьми проводим огромное количество времени. Жена у меня одесситка, и в нем у нас есть жилье. Ну а третий город – тот, в котором я родился – Новгород-Северский на Черниговщине. Туда я несколько раз в год езжу.

С.З.: - Таких два – Киев и Одесса. Это однозначно. А вот на роль третьего претендуют многие города. Если говорить о путешествиях, то я очень люблю Италию.

- Часто ли возникают разногласия со "второй половинкой"?

В.Х.: - С такой "половинкой", как у меня, слово "часто" - скромное слово. Очень часто! Но в итоге всегда находим общий знаменатель. Наши дети знают, что поиск компромисса – это наше естественное состояние (смеется).

С.З.: - Такое имеет место. У меня такой характер, что я не могу быть удобной. У нас нет такого, как бывало в старые времена, когда муж выкрикивал: "Как я сказал – так и будет!". Нет, я совершенно с этим не согласна. У меня есть свое мнение, есть свое "я". Всегда готова дискутировать, доказывать и иметь диалог, а не монолог. И если в чем-то бываю не права, то всегда способна согласиться с этим. Но если права, то буду доказывать свою правоту и до последнего ее отстаивать. Понятное дело, что в семье есть споры, возникают вопросы и мы готовы что-то доказывать друг другу. Это нормальное явление, но ничуть не означает, что спор непременно перейдет в ругань. Нет. Обычный бытовой момент.

- В чем ваши вкусы совпадают полностью?

В.Х.: - Во многом. Мы очень любим животных. Мы очень любим собирать наших друзей. Мы очень любим семейный уют. Мы очень любим путешествовать. В этом у нас вкусы абсолютно одинаковые.

С.З.: - Очень любим путешествовать!

- Какое блюдо чаще всего присутствует на кухонном столе вашей семьи?

В.Х.: - (Задумавшись). У нас дома красивый мангал, и мы любим на нем готовить разные мясные блюда – стейки со свинины и говядины, шашлыки, плов.

С.З.: - Часто пеку торт "Наполеон". А еще люблю делать фаршированную рыбу. Очень вкусно ее готовлю. По-одесски. Это рецепты моей бабушки.

- Что такое любовь?

В.Х.: - Такое словом объяснить нельзя – это надо чувствовать. Любовь – это постоянное счастье, которое двое людей испытывают от того, что находятся вместе. Самое главное, чтобы семья была дружная.

С.З.: - Любовь – это такое чувство, которое невозможно передать словами. Считаю, что о нем даже не нужно говорить, так как это индивидуально. Индивидуально для двух людей, и должно оставаться между ними.

- Как празднуете День Святого Валентина?

В.Х.: - Как правило, идем вдвоем с женой в какой-нибудь хороший уютный ресторанчик, где проводим вечер при свечах.

С.З.: - Обычно идем в какой-нибудь маленький уютный ресторанчик, берем бутылочку дорогого винца. Нам зажигают свечи, и мы празднуем. В этом году так получилось, что по стечению обстоятельств придется праздновать дома. Зажжем камин и свечи, откроем по традиции бутылку вина и будем наслаждаться домашним уютом. День Святого Валентина – праздник двух влюбленных, который актуален в любом возрасте.