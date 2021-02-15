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Интер и Реал обгоняют, паритет Шахтера, дебют Цитаишвили. Главные новости за 14 февраля. Аудио

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Интер и Реал обгоняют, паритет Шахтера, дебют Цитаишвили. Главные новости за 14 февраля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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"Шахтер" не обыграл "Колос", Цитаишвили успешно дебютировал за "Ворсклу", но и это не все наши новости на сегодня. "Манчестер Юнайтед" отказывается от чемпионской гонки в АПЛ, мадридский "Реал" обгоняет каталонскую "Барселону", "Интер" обходит "Милан", "Рома" возвращается на третью позицию в Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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