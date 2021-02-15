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Серый-серый Шахтер, псевдо-спонсор Динамо, болячка Малиновского | ТаТоТаке №207

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Серый-серый Шахтер, псевдо-спонсор Динамо, болячка Малиновского | ТаТоТаке №207

Фото - ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№207) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков наслаждаются возвращением украинского футбола. Ведущие анализируют разборы серого "Шахтера" и летающего "Динамо", нетипичного матча за бронзу и всевозможные респекты львовским тренерам. Кроме того в выпуске - детали травмы Малиновского, усиление Десны, горе-спонсор Динамо и стадионы-мавзолее.

  • Цитаишвили играет не там, где все думали
  • В УПЛ ничего не понятно
  • Шахтер штормит из-за какой-то фигни
  • Почему в Украине реконструируют развалюхи
  • Что со здоровьем Малиновского?
  • Новый спонсор Динамо. Ха-ха-ха

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В статье: ТаТоТаке
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