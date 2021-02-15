Серый-серый Шахтер, псевдо-спонсор Динамо, болячка Малиновского | ТаТоТаке №207
Фото - ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№207) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков наслаждаются возвращением украинского футбола. Ведущие анализируют разборы серого "Шахтера" и летающего "Динамо", нетипичного матча за бронзу и всевозможные респекты львовским тренерам. Кроме того в выпуске - детали травмы Малиновского, усиление Десны, горе-спонсор Динамо и стадионы-мавзолее.
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