Чужой беды не бывает: Favorit Foundation предоставил помощь детской больнице

Онкозаболевания - ужас современного мира. Ежегодно десятки миллионов людей умирают от рака, сотни - прямо или косвенно сталкиваются с ним. К сожалению, не обошла эта страшная болезнь и детей. Согласно медицинской статистике ежегодно в мире примерно у 400 000 детей в возрасте до 20 лет диагностируется рак, половина из таких случаев - летальные. В Украине в год фиксируется более 1000 новых случаев онкозаболеваний среди детей.

Начиная с 2001 года 15 февраля отмечается Международный день борьбы с детским раком, который сегодня проводится в более чем 90 странах мира, в том числе и в Украине. Одна из главных задач: привлечь внимание общества к проблеме и напомнить, что эта дата - не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не равнодушен к чужому горю, над недугом - раком.

Страшная болезнь - не приговор, у современной медицины есть средства для борьбы с ней. Но, к сожалению, ввиду экономической ситуации, многим украинским семьям не под силу затраты на дорогостоящее лечение и финансово дорогую поддерживающую терапию. Благотворительный фонд Favorit Foundation сделал свой вклад в борьбу с болезнью, поддержав специализированную детскую больницу Охматдет.

За средства фонда Favorit Foundation были приобретены и переданы отделению интенсивной химиотерапии лечебного учреждения 105 флаконов препарата вориконазол, который необходим для предотвращения появления в организме ребенка опасных для жизни грибковых инфекций, которые могут возникнуть после курса химиотерапии в связи со снижением иммунитета. Такое количество драгоценного препарата позволит на две недели обеспечить противогрибковое лечение для 14 маленьких пациентов больницы.

«Недаром говорят, что чужой беды не существует, - комментирует Марианна Ковеня, куратор проектов Favorit Foundation. - А тем более, если дело касается детей и их здоровья. Обязанности и задачи каждой социально ориентированной компании: вносить свой вклад в здоровье и благополучие главного и самого ценного актива государства - детей. Счастливое и здоровое будущее украинских детей - приоритетная цель для фонда. Приглашаем к сотрудничеству и помощи всех неравнодушных, вместе можно преодолеть любые препятствия».

Favorit Foundation - благотворительный фонд, который был основан в 2020 году. Деятельность фонда направлена ​​на реализацию благотворительных и социальных проектов, а также развитие новых образовательных технологий и здоровой нации.