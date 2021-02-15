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Маркевич: Поработать в Польше? Почему нет. Но это должен быть серьезный проект

Общие новости
(1 голосов)

Мирон Богданович на пенсию не собирается

Маркевич: Поработать в Польше? Почему нет. Но это должен быть серьезный проект

uaf.ua

Новина українською

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич в интервью польскому изданию Sportowe Fakty рассказал о своем желании вернуться к активной тренерской карьере.

- Если брать работу с клубами, вы уже на пенсии?

- Нет, только не пенсия! Более того, я хочу вернуться!

- Вы хорошо говорите по-польски. Может Экстракласа?

- Почему нет. При условии, что это будет серьезный проект, масштабный, команда которая борется за трофеи. Середняк – скорее, нет. Но если клуб, который хочет чего-то добиться, да – я буду готов обсудить.

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- Но у вас контракт с украинской Ассоциацией...

- Думаю, этот вопрос можно решить.

- Были ли у вас предложения из Польши?

- Да, в прошлом у меня были переговоры с тремя польскими клубами. С Ягеллонией Белосток, с Легией Варшава это было после финала ЛЕ в Варшаве, и с Силезией из Вроцлава. Что касается Силезии, то это было 1,5 года назад...

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В статье: Мирон Маркевич
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 19:24
Проектант
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0
-1
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Байкал (Lviv)
15.02.2021 в 19:24
Скупердяй і не більше. Він ніколи вже не буде тренувати, бо клуби з обмеженими коштами не цікавлять Маркевича,а клубам ,які мають кошти , не цікавий Маркевич. Так і будуть з’являтися такі інтерв’ю час від часу. Одне й те саме
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 19:18
Вроцлав их всех!
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
15.02.2021 в 19:08
Кому он нужен? Сидит в ФФУ, переворачивает бумажки и гребет бабло. Разве это тренер, который реально хочет работать?
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+1
-3
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Saturn (Киев)
15.02.2021 в 18:39
А чего Маркевич выиграл?
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+1
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.02.2021 в 18:51
Должность в уаф
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+1
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.02.2021 в 18:56
Второй после В.В.Лобановского украинский тренер, который дошел с украинским клубом до финального матча европейского кубка.
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+2
-2
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Saturn (Киев)
15.02.2021 в 18:59
Вопрос еще раз, а выиграл чего?
+2
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.02.2021 в 19:20
Satum (Киев) : - той же палкой по тому же месту. (с) Назови третьего украинского тренера, игравшего в финале еврокубка с украинским клубом. ЗЫ. Маркевича мягко говоря (легко выражаясь) - не уважаю.
0
-2


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