Маркевич: Поработать в Польше? Почему нет. Но это должен быть серьезный проект

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич в интервью польскому изданию Sportowe Fakty рассказал о своем желании вернуться к активной тренерской карьере.

- Если брать работу с клубами, вы уже на пенсии?

- Нет, только не пенсия! Более того, я хочу вернуться!

- Вы хорошо говорите по-польски. Может Экстракласа?

- Почему нет. При условии, что это будет серьезный проект, масштабный, команда которая борется за трофеи. Середняк – скорее, нет. Но если клуб, который хочет чего-то добиться, да – я буду готов обсудить.

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- Но у вас контракт с украинской Ассоциацией...

- Думаю, этот вопрос можно решить.

- Были ли у вас предложения из Польши?

- Да, в прошлом у меня были переговоры с тремя польскими клубами. С Ягеллонией Белосток, с Легией Варшава это было после финала ЛЕ в Варшаве, и с Силезией из Вроцлава. Что касается Силезии, то это было 1,5 года назад...