Маркевич: Поработать в Польше? Почему нет. Но это должен быть серьезный проект
Мирон Богданович на пенсию не собирается
uaf.ua
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич в интервью польскому изданию Sportowe Fakty рассказал о своем желании вернуться к активной тренерской карьере.
- Если брать работу с клубами, вы уже на пенсии?
- Нет, только не пенсия! Более того, я хочу вернуться!
- Вы хорошо говорите по-польски. Может Экстракласа?
- Почему нет. При условии, что это будет серьезный проект, масштабный, команда которая борется за трофеи. Середняк – скорее, нет. Но если клуб, который хочет чего-то добиться, да – я буду готов обсудить.
- Но у вас контракт с украинской Ассоциацией...
- Думаю, этот вопрос можно решить.
- Были ли у вас предложения из Польши?
- Да, в прошлом у меня были переговоры с тремя польскими клубами. С Ягеллонией Белосток, с Легией Варшава это было после финала ЛЕ в Варшаве, и с Силезией из Вроцлава. Что касается Силезии, то это было 1,5 года назад...
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