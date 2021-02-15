Футбольные звезды Украины-2020. Смотреть LIVE, прямую видео онлайн-трансляцию церемонии
Лучшие украинцы в футболе по итогам 2020 года
Сегодня, 15 февраля, определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины"-2020.
Церемония начнется в 20:00 и будет доступна к просмотру в прямом эфире на Youtube-канале УАФ, ну и на сайте UA-Футбол.
Напомним, что на церемонии будут названы автор лучшего гола, а также символические сборные среди мужчин и женщин. Также будут объявлены победители в следующих номинациях:
- лучший футболист Украины: Виктор Цыганков, Тайсон, Тарас Степаненко
- лучший украинец-легионер: Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Александр Зубков, Руслан Малиновский
- лучший легионер УПЛ: Манор Соломон, Шахаб Захеди, Тайсон
- лучший молодой игрок: Илья Забарный, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко
- лучший украинский тренер-легионер: Юрий Вернидуб, Сергей Ребров, Роман Григорчук
- лучший тренер УПЛ: Александр Рябоконь, Мирча Луческу, Виктор Скрипник
- лучший тренер в женском футболе: Роман Заев, Наталья Зинченко, Валентина Котик
- лучший игрок в мужском футзале: Петр Шотурма, Александр Педяш, Михаил Зварич
- лучший игрок в женском футзале: Ксения Гринценко, Ирина Дубицкая, Юлия Костюк
- лучший игрок в мужском пляжном футболе: Максим Войтюк, Владимир Гладченко, Андрей Пашко
- лучший игрок в женском пляжном футболе: Анна Давыденко, Анастасия Терех, Мария Тихонова
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