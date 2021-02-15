Футбольные звезды Украины-2020. Смотреть LIVE, прямую видео онлайн-трансляцию церемонии

Сегодня, 15 февраля, определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины"-2020.

Церемония начнется в 20:00 и будет доступна к просмотру в прямом эфире на Youtube-канале УАФ, ну и на сайте UA-Футбол.

Напомним, что на церемонии будут названы автор лучшего гола, а также символические сборные среди мужчин и женщин. Также будут объявлены победители в следующих номинациях: