  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футбольные звезды Украины-2020. Смотреть LIVE, прямую видео онлайн-трансляцию церемонии
В тренде

Футбольные звезды Украины-2020. Смотреть LIVE, прямую видео онлайн-трансляцию церемонии

Общие новости
(1 голосов)

Лучшие украинцы в футболе по итогам 2020 года

Футбольные звезды Украины-2020. Смотреть LIVE, прямую видео онлайн-трансляцию церемонии

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины"-2020.

Церемония начнется в 20:00 и будет доступна к просмотру в прямом эфире на Youtube-канале УАФ, ну и на сайте UA-Футбол.

Напомним, что на церемонии будут названы автор лучшего гола, а также символические сборные среди мужчин и женщин. Также будут объявлены победители в следующих номинациях:

  • лучший футболист Украины: Виктор Цыганков, Тайсон, Тарас Степаненко
  • лучший украинец-легионер: Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Александр Зубков, Руслан Малиновский
  • лучший легионер УПЛ: Манор Соломон, Шахаб Захеди, Тайсон
  • лучший молодой игрок: Илья Забарный, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко
  • лучший украинский тренер-легионер: Юрий Вернидуб, Сергей Ребров, Роман Григорчук
  • лучший тренер УПЛ: Александр Рябоконь, Мирча Луческу, Виктор Скрипник
  • лучший тренер в женском футболе: Роман Заев, Наталья Зинченко, Валентина Котик
  • лучший игрок в мужском футзале: Петр Шотурма, Александр Педяш, Михаил Зварич
  • лучший игрок в женском футзале: Ксения Гринценко, Ирина Дубицкая, Юлия Костюк
  • лучший игрок в мужском пляжном футболе: Максим Войтюк, Владимир Гладченко, Андрей Пашко
  • лучший игрок в женском пляжном футболе: Анна Давыденко, Анастасия Терех, Мария Тихонова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Футбольные звезды Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...