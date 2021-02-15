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Забарный признан лучшим молодым украинским игроком 2020 года

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(2 голосов)

Приз достается киевлянину

Забарный признан лучшим молодым украинским игроком 2020 года

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

Лучшим молодым игроком был признан защитник Динамо Илья Забарный, который в голосовании обошел Анатолия Трубина (Шахтер) и Виталия Миколенко (Динамо).

Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

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В статье: Динамо (Киев) Футбольные звезды Украины Илья Забарный
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.02.2021 в 20:22
Жду посты от Денисова и Степаненко: где Каштру, где?!!!!!.... Ой, блъ, это другое... Почему не Трубин, почему?!!!! ...)))
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