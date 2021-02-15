Забарный признан лучшим молодым украинским игроком 2020 года
Приз достается киевлянину
fcdynamo.kiev.ua
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
Лучшим молодым игроком был признан защитник Динамо Илья Забарный, который в голосовании обошел Анатолия Трубина (Шахтер) и Виталия Миколенко (Динамо).
Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.
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15.02.2021 в 20:22
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