Не Луческу. Известен лучший тренер 2020 года в Украине

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации лучший тренер украинских команд был признан наставник Зари Виктор Скрипник.

В голосовании он обошел Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).

Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.