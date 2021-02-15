Не Луческу. Известен лучший тренер 2020 года в Украине
Поздравления Виктору Скрипнику
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В номинации лучший тренер украинских команд был признан наставник Зари Виктор Скрипник.
В голосовании он обошел Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).
Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.
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Комментарии (5)
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Одіссей (Донецьк)
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Металлист Харьков
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Kolibri (Киевоград)
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Лекарь (село Дарница)
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