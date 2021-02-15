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Не Луческу. Известен лучший тренер 2020 года в Украине

Общие новости
(2 голосов)

Поздравления Виктору Скрипнику

Не Луческу. Известен лучший тренер 2020 года в Украине

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации лучший тренер украинских команд был признан наставник Зари Виктор Скрипник.

В голосовании он обошел Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).

Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Футбольные звезды Украины
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Комментарии (5)
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Одіссей (Донецьк)
15.02.2021 в 21:42
Очень справедливо.
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+1
0
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Металлист Харьков
15.02.2021 в 21:40
Вот это удачно пацан лизнул Суркису !
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 21:34
Кому-нибудь дайте.
Ответить
0
0
jmen2986 (Kiev)
15.02.2021 в 21:30
У нас много хороших тренеров,многим можно дать такую награду
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
15.02.2021 в 21:21
Мои поздравления Скрипнику
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+4
-3


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