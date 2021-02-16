Номинанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля
А также вспышка коронавируса в "Брюгге" и матчи в АПЛ, Бундеслиге, Примере и Серии А
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UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 15 февраля
В номинации лучший футболист УПЛ победу одержал хавбек Динамо Виктор Цыганков. В финальном голосовании он обошел двух игроков Шахтера – Тайсона и Тараса Степаненко. В номинации лучший тренер украинских команд первым был признан наставник Зари Виктор Скрипник. В голосовании он обошел Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо). В номинации лучший украинский футболист, который играет за границей, победу одержал хавбек Аталанты Руслан Малиновский. В экспериментальной номинации лучший украинский тренер-легионер победу одержал тренер Ференцвароша Сергей Ребров. Все победители по итогам 2020 года
В бельгийском клубе положительным оказался уже третий тест на Ковид-19. На прошлой неделе на матч в Шарлеруа не поехали голландец Стефано Денсвил и хорват Матей Митрович. У обоих симптомы коронавируса. Вчера Ковид-19 подтвердили и у полузащитника Шарля де Кетеларе. Все игроки на самоизоляции.
Украинский форвард "Гента" вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и отметился тремя забитыми мячами. Также Яремчук отдал и результативный пас, а "Гент", в итоге, дома победил 4:0. Украинец забил уже 13 голов в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата, в прошлом сезоне у него было 11 голов.
Лондонский "Вест Хэм" разгромил аутсайдера чемпионата "Шеффилд Юнайтед" 3:0. Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру, поскольку залечивает травму. Также в понедельник победу добыл еще один лондонский клуб - "Челси". Со счетом 2:0 подопечные Тухеля разобрались с "Ньюкаслом". И "Вест Хэм", и "Челси" находятся в лидирующей группе и претендуют на попаданиеи в Лигу Чемпионов по итогам сезона.
Мюнхенская "Бавария" не смогла переиграть третью снизу команду чемпионата - 3:3. Более того, могли проиграть подопечные Флика. "Арминия" неожиданно дала бой лидеру, вела в два мяча, показала достойный футбол, лишь немного не хватило сил команде, которая отчаянно борется за выживание. Конечно, не обошлось без гола Левандовского - теперь у него их 25 в 20 матчах чемпионата.
Также состоялись матчи в чемпионатах Испании и Италии
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