Номинанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 15 февраля

Состоялась пятая церемония вручения наград Футбольные звезды Украины 2020

В номинации лучший футболист УПЛ победу одержал хавбек Динамо Виктор Цыганков. В финальном голосовании он обошел двух игроков Шахтера – Тайсона и Тараса Степаненко. В номинации лучший тренер украинских команд первым был признан наставник Зари Виктор Скрипник. В голосовании он обошел Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо). В номинации лучший украинский футболист, который играет за границей, победу одержал хавбек Аталанты Руслан Малиновский. В экспериментальной номинации лучший украинский тренер-легионер победу одержал тренер Ференцвароша Сергей Ребров. Все победители по итогам 2020 года по ссылке >>

Матч Лиги Европы Динамо - Брюгге под угрозой срыва

В бельгийском клубе положительным оказался уже третий тест на Ковид-19. На прошлой неделе на матч в Шарлеруа не поехали голландец Стефано Денсвил и хорват Матей Митрович. У обоих симптомы коронавируса. Вчера Ковид-19 подтвердили и у полузащитника Шарля де Кетеларе. Все игроки на самоизоляции.

Невероятный матч выдал Роман Яремчук

Украинский форвард "Гента" вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и отметился тремя забитыми мячами. Также Яремчук отдал и результативный пас, а "Гент", в итоге, дома победил 4:0. Украинец забил уже 13 голов в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата, в прошлом сезоне у него было 11 голов.

В АПЛ было сыграно два матча 24-го тура

Лондонский "Вест Хэм" разгромил аутсайдера чемпионата "Шеффилд Юнайтед" 3:0. Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру, поскольку залечивает травму. Также в понедельник победу добыл еще один лондонский клуб - "Челси". Со счетом 2:0 подопечные Тухеля разобрались с "Ньюкаслом". И "Вест Хэм", и "Челси" находятся в лидирующей группе и претендуют на попаданиеи в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

В немецкой Бундеслиге оступился лидер

Мюнхенская "Бавария" не смогла переиграть третью снизу команду чемпионата - 3:3. Более того, могли проиграть подопечные Флика. "Арминия" неожиданно дала бой лидеру, вела в два мяча, показала достойный футбол, лишь немного не хватило сил команде, которая отчаянно борется за выживание. Конечно, не обошлось без гола Левандовского - теперь у него их 25 в 20 матчах чемпионата.

Также состоялись матчи в чемпионатах Испании и Италии