Премия звездам Украины, феерия Яремчука и COVID-19 в Брюгге. Главные новости за 15 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Итоги церемонии вручения наград "Футбольные звезды Украины", матч "Динамо" – "Брюгге" под угрозой срыва, но и это не все наши новости на сегодня. Хет-трик Роман Яремчука за бельгийский "Гент", результаты поединков понедельника в чемпионатах Испании, Италии, Англии и Германии (мюнхенская "Бавария" всех удивила). Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.