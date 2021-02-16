  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премия звездам Украины, феерия Яремчука и COVID-19 в Брюгге. Главные новости за 15 февраля. Аудио
В тренде

Премия звездам Украины, феерия Яремчука и COVID-19 в Брюгге. Главные новости за 15 февраля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Премия звездам Украины, феерия Яремчука и COVID-19 в Брюгге. Главные новости за 15 февраля. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНоминанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля

Итоги церемонии вручения наград "Футбольные звезды Украины", матч "Динамо" – "Брюгге" под угрозой срыва, но и это не все наши новости на сегодня. Хет-трик Роман Яремчука за бельгийский "Гент", результаты поединков понедельника в чемпионатах Испании, Италии, Англии и Германии (мюнхенская "Бавария" всех удивила). Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ruslans3nu
16.02.2021 в 09:25
Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ------ srt.vg/soska
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...