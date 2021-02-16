Премия звездам Украины, феерия Яремчука и COVID-19 в Брюгге. Главные новости за 15 февраля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеНоминанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля
Итоги церемонии вручения наград "Футбольные звезды Украины", матч "Динамо" – "Брюгге" под угрозой срыва, но и это не все наши новости на сегодня. Хет-трик Роман Яремчука за бельгийский "Гент", результаты поединков понедельника в чемпионатах Испании, Италии, Англии и Германии (мюнхенская "Бавария" всех удивила). Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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16.02.2021 в 09:25
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