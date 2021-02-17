Мбаппе разбил Барсу, вызов для Алабы и проблемы Брюгге. Главные новости за 16 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Пари Сен-Жермен" громит каталонскую "Барселону" на "Камп Ноу", "Ливерпуль" добивается результата в первом поединке с "РБ Лейпциг", но и это не все наши новости на сегодня. Пресс-конференция Давида Алабы, рассмотрение жалобы УАФ на техническое поражение от Швейцарии и обновленный контракт лидера "Десны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.