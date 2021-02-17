Мбаппе разбил Барсу, вызов для Алабы и проблемы Брюгге. Главные новости за 16 февраля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеМбаппе растоптал Барселону, а Брюгге сыграет с Динамо без тренера. Главные новости от 16 февраля
"Пари Сен-Жермен" громит каталонскую "Барселону" на "Камп Ноу", "Ливерпуль" добивается результата в первом поединке с "РБ Лейпциг", но и это не все наши новости на сегодня. Пресс-конференция Давида Алабы, рассмотрение жалобы УАФ на техническое поражение от Швейцарии и обновленный контракт лидера "Десны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
- Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом
- Бетао о расизме в Украине: Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь
- Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Мбаппе растоптал Барселону, а Брюгге сыграет с Динамо без тренера. Главные новости от 16 февраля
- 18:34 Украинские Шевченко: Важно, чтобы наши игроки уезжали и цеплялись в сильных чемпионатах
- 06:25 Украинские Номинанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...