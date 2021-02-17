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МОЗ Украины с 18 февраля разрешило проведение футбольных матчей со зрителями

Общие новости
(1 голосов)

С ограничениями по заполняемости стадионов

МОЗ Украины с 18 февраля разрешило проведение футбольных матчей со зрителями

shakhtar.com

Новина українською

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако для них будут действовать определенные ограничения.

Об этом Максим Степанов рассказал на заседании правительства.

"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства.

Также некоторые СМИ заявляют, что проводить матчи можно будет при условии заполнености стадиона не больше, чем на 50%.

Читайте такжеСМИ: Матч Шахтер - Маккаби может состояться со зрителями

Напомним, что 18 февраля на "Олимпийском" должен состояться матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Через неделю на этом же стадионе "Шахтер" примет "Маккаби" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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В статье: коронавирус
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Источник:
РБК

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Комментарии (13)
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:00
Бобовое дерево
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0
0
football_soccer (Украина)
17.02.2021 в 16:59
лишнее подтверждение того, что паника раздутая. Когда важным дядям понадобилось, так вирус сразу стал не опасен. Несмотря на то, что зима, и минус 10...)))
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0
-1
dazo29
17.02.2021 в 16:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
17.02.2021 в 16:32
Четко под футбол. Ну и на том спасибо. Тысяч 10-15 на брюгге будет. Остальные просто неупеют спланировать время.
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2021 в 16:36
Інших просто не пустять через ліміт відвідування.
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
17.02.2021 в 16:43
Максимум 30000
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2021 в 16:28
Це прекрасно...
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+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.02.2021 в 16:21
Охренеть... тут из Буковеля все больные приезжают, а на футболе толпа на входе и половина пьяных...
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+2
-1
AndrewGreen (Lviv)
17.02.2021 в 16:30
Ну і?Ти ж сам відповів на своє твердження. Чому на буковель можна, а на стадіон ні. Та і де ти бачив толпи на вході? В нас на стадіоні 2 тис. Всі люди живуть вже звичним життям. Громадський транспорт переповнений, а ти переживаєш за натовп на вході
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.02.2021 в 16:36
То что где-то ведут себя тупее, не значит, что стоит их переплюнуть ...Где я видел толпу на футболе? Ты вообще на стадионе был хоть раз в жизни? :)
+2
0
AndrewGreen (Lviv)
17.02.2021 в 16:40
Мова йде про те, що закриття стадіонів або їх відкриття ситуацію не змінить
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.02.2021 в 16:43
Ну несколько тысяч человек на стадионе во время пандемии - не лучшее решение...
+1
0
янковский ян (Запорожье)
17.02.2021 в 16:44
То есть в боковеле бухать неделями можно?
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+2
0


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