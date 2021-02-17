МОЗ Украины с 18 февраля разрешило проведение футбольных матчей со зрителями

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако для них будут действовать определенные ограничения.

Об этом Максим Степанов рассказал на заседании правительства.

"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства.

Также некоторые СМИ заявляют, что проводить матчи можно будет при условии заполнености стадиона не больше, чем на 50%.

Напомним, что 18 февраля на "Олимпийском" должен состояться матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Через неделю на этом же стадионе "Шахтер" примет "Маккаби" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.