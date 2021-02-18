Допуск болельщиков на стадионы УПЛ и поражение Ювентуса. Главные новости за 17 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 17 февраля

Министр здравоохранения Максим Степанов объявил о том, что с 18-го февраля на трибуны украинских стадионов будут допускать болельщиков. Конечно, с ограничениями, правда, министр не уточнил с какими. В СМИ фигурировала цифра в 50% от общей вместимости стадионов. Таким образом, уже ближайший тур УПЛ может пройти со зрителями на трибунах.

По прогнозам синоптиков, вечером в четверг ожидается понижение температуры до -15 градусов по Цельсию. В связи с этим УЕФА решил перенести игру на более раннее время. Поэтому игра "Динамо" - "Брюгге" начнется в 17:00. К тому же на трибуны "Олимпийского" будут пускать зрителей. Правда, поскольку решение о допуске появилось в последний момент, продажа билетов будет доступна только в интернете.

Собственно, о переходе Артема Шабанова в "Легию" ранее заявляли главные тренеры обеих команд. Нужно было дождаться официального объявления. В среду клубы его сделали - футболист будет играть за варшавцев на правах аренды до конца сезона. Артем, напомним, перешел в "Динамо" в январе 2018-го и с тех пор сыграл за киевский клуб 69 матчей, правда, в текущем сезоне на поле почти не выходил. Также ожидается, что в ближайшее время в "Легию" перейдет Назарий Русин.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграно еще два матча. "Ювентус" приехал в гости к "Порту" и проиграл со счетом 1:2. Старая Синьора пропускала голы от Тареми и Мареги на первых минутах обоих таймов. Ситуацию для туринцев улучшил Федерико Кьеза, который сократил отставание на 82-й минуте. Ответный матч состоится 9 марта.

В другом матче дня "Севилья" принимала "Боруссию" из Дортмунда. На седьмой минуте Сусо вывел хозяев вперед. Но сломаться дортмундцам не дали Махмуд Дауд и Эрлинг Холанд. Первый сравнял счет на 19-й минуте, а второй оформил дубль еще до перерыва. "Севилья" в конце второго тайма смогла отыграть один мяч, но не более - финальный свисток зафиксировал победу "Боруссии" со счетом 2:3.

Хосеп Гвардиола ни на минуту не останавливается в чемпионате Англии. Вчера его команда играла перенесенный матч 16-го тура с "Эвертоном" и победила 3:1. В составе горожан забивали Фоден, Марез и Силва. Александр Зинченко в этот раз за игрой наблюдал со скамейки запасных. "Сити" выиграл 17-й матч подряд во всех турнирах. Преимущество над ближайшим преследователем в АПЛ выросло до 10 очков.

Матрасники приехали в гости к "Леванте" в рамках перенесенного матча еще второго тура. Пропустили первыми от Брадхи, но Льоренте оперативно восстановил равновесие. Большего соперник не позволил, несмотря на присутствие на поле Луиса Суареса и выход Жоау Фелиша. "Атлетико" опережает "Реал" на шесть очков и имеет еще одну игру в запасе.

Речь идет о текущем сезоне. В Союзе решили, что смысла рисковать здоровьем молодых игроков из-за пандемии коронавируса нет, и переносить матчи не позволяет календарь. Поэтому в текущем сезоне Юношеская Лига УЕФА будет без победителя. Напомним, что на стадии 1/32 финала борьбу продолжали "Динамо" и "Шахтер". Киевляне должны были сыграть с "Барселоной", горняки - с "Порту".