Допуск на стадионы, время матча Динамо и переход Шабанова. Главные новости за 17 февраля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Украинские болельщики возвращаются на стадионы, матч "Динамо" – "Брюгге" сместили по времени из-за температуры, но и это не все наши новости на сегодня. "Ювентус" сенсационно не побеждает в Португалии, Холанд устраивает феерию в Севилье, Пеп продолжает победную серию, "Атлетико" теряет зачетные пункты, а УЕФА отменяет розыгрыш турнира под своей эгидой. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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