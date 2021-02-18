Допуск на стадионы, время матча Динамо и переход Шабанова. Главные новости за 17 февраля. Аудио

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Украинские болельщики возвращаются на стадионы, матч "Динамо" – "Брюгге" сместили по времени из-за температуры, но и это не все наши новости на сегодня. "Ювентус" сенсационно не побеждает в Португалии, Холанд устраивает феерию в Севилье, Пеп продолжает победную серию, "Атлетико" теряет зачетные пункты, а УЕФА отменяет розыгрыш турнира под своей эгидой. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.