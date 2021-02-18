Луческу не участвовал в голосовании за лучшего тренера Украины
Глава всеукраинского профсоюза - о процессе отбора кандидатов на церемонию
УАФ провела церемонию "Футбольные звезды Украины-2020", назвав лучших персон прошлого года в украинском футболе. В списке номинантов не оказалось главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру, чему был удивлен даже президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.
Глава всеукраинского профсоюза "Футбол Украины" Игорь Гатауллин в интервью телеканалам Футбол рассказал о процессе отбора кандидатов на церемонию.
"Принимали участие представители 14 клубов УПЛ, 16 клубов Первой Лиги и 24 - Второй. Каждый главный тренер выбирал тройку тренеров, капитаны команд выбирали футболистов, а руководители пресс-служб принимали участие по другим номинациям. Потом есть жюри, они собираются, перед ними раскладываются все анкеты и ведется подсчет. Это все при телевидении. После этого приходит нотариус и все заверяет, такой механизм. Точно также все происходит в ФИФА.
Знаю точно, что Луческу не принимал участие в голосовании. Я вопросами анкетирования не занимался, лежал 14 дней в клинике", - сказал Гатауллин.
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