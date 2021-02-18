Луческу не участвовал в голосовании за лучшего тренера Украины

УАФ провела церемонию "Футбольные звезды Украины-2020", назвав лучших персон прошлого года в украинском футболе. В списке номинантов не оказалось главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру, чему был удивлен даже президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

Глава всеукраинского профсоюза "Футбол Украины" Игорь Гатауллин в интервью телеканалам Футбол рассказал о процессе отбора кандидатов на церемонию.