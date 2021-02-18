Стартовал первый глобальный университетский турнир

по игре VALORANT - Red Bull Campus Clutch!

Уже открыта регистрация для студентов-геймеров УКРАИНЫ для участия

в крупнейшем в мире университетском соревновании по игре VALORANT.

Red Bull Campus Clutch приглашает студентов из более чем 50 стран представлять свою страну в битве за первенство, соревнуясь в игре, ставшей новым феноменом киберспорта - VALORANT.

Украинские отборочные матчи пройдут с 26 февраля по 21 марта

и регистрация уже открыта!

Стартовал Red Bull Campus Clutch, крупнейший глобальный университетский киберспортивный турнир, предоставляющий студентам уникальную возможность посоревноваться в одной из самых обсуждаемых и стремительно набирающих популярность игр, - VALORANT. Это прекрасный повод для студентов-геймеров любого уровня и с любой страны объединиться в команду и засиять на мировой арене VALORANT.

Новинка на мировой арене киберспорта, игра VALORANT быстро стала одной из самых интересных для просмотра. В 2020 году революционный шутер от первого лица (First-Person Shooter, FPS) от Riot Games побил «рекорд часов просмотра за один день в одной игровой категории» с результатом в 34 миллиона часов (по данным Twitch, видеостримингового сервиса, специализирующегося на компьютерных играх).

Red Bull Campus Clutch предлагает равные условия и исходную точку для всех перспективных команд VALORANT, которые стремятся создать имя на мировой арене. Команды из более чем 50 стран смогут развить и опробовать свои умения, соревнуясь с игроками со всего мира, а также на собственном опыте почувствовать, что нужно для профессиональных соревнований.

Чтобы принять участие в этом крутом мировом событии, студенты должны создать команду из 5 человек и зарегистрироваться в турнире, проходящем в три этапа: Квалификации, Национальные финалы и Мировой финал.

Украинские отборочные матчи, проводимые совместно с Федерацией Киберспорта Украины (UESF), начинаются с 26 февраля 2021 и пройдут в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.

Red Bull Campus Clutch предоставляет одинаковые условия для всех студентов, которые старше 18 лет и учатся в высших учебных заведениях Украины. Команды из 5 человек уже могут регистрироваться здесь.

Украинские квалификационные матчи пройдут в двух форматах: онлайн и оффлайн.

Онлайновые состоятся в Киеве (26 февраля), Харькове (1 марта), Львове (2 марта) и Днепре (3 марта). А офлайн-квалификации – в Киеве (13 марта), Днепре (14 марта), Харькове (20 марта) и Одессе (21 марта).

Команды-победители каждого отборочного матча, онлайн или оффлайн, будут соревноваться в Национальном финале Украины. Лучшая команда студентов-игроков в VALORANT страны пройдет в Мировой финал, где встретятся только лучшие, чтобы вернуться домой с мировой победой.

Ставки высоки, так как победители на национальном уровне получат уникальную возможность принять участие в мировом финале и бороться с лучшими студентами-игроками VALORANT в мире, а еще - выиграть современный игровой центр для своего университета. Во время мирового финала команды будут бороться за сумму в 20 000 евро. Также они получат эксклюзивную возможность увидеть самых ярких звезд VALORANT, соревнующихся в VALORANT Masters - официальном этапе турнира 2021 Champions Tour.

Киберспорт продолжает процветать, а университетский киберспорт создает возможности для новых талантов. Red Bull Campus Clutch - новое массовое событие, цель которого состоит в том, чтобы поднять университетский киберспорт на новый уровень и проложить путь следующим поколениям профессиональных геймеров.

Украинские отборочные соревнования Red Bull Campus Clutch пройдут с 26 февраля.

Посетите страницу мероприятия Red Bull Campus Clutch, чтобы узнать больше об условиях участия.

Соревнования Red Bull Campus Clutch проходят в сотрудничестве с глобальными партнерами, в частности с AOC, SteelSeries и Intel. Каждый из партнеров обеспечивает этот турнир по киберспорту современным оборудованием. Intel, партнер по обеспечению игровыми компьютерами, создаст для соревнований ограниченную версию Red Bull Campus Clutch Edition Intel NUC Phantom Canyon. Официальный партнер по обеспечению мониторами AOC предоставит для мероприятия первоклассные высокопроизводительные игровые мониторы. SteelSeries, официальный партнер с периферийного оборудования, обеспечит студентов своими неоднократно отмеченными наградами игровыми гарнитурами, клавиатурами и мышами. Локально чемпионат поддерживают Федерация киберспорта Украины и медиа-партнеры iSport, UA-Футбол и GameInside.

Детали о VALORANT

● VALORANT была одной из самых ожидаемых игр, выпущенных в 2020 году.

● В игру играют команды из 5 человек (5 на 5).

● Жанр - шутер от первого лица (First-Person Shooter, FPS).

● Игра вышла на ПК в июне 2020 года.

● VALORANT - конкурентный тактический шутер с персонажами 5 на 5 для ПК, разработанный Riot Games. VALORANT - точная и воинственная многопользовательская игра с высококачественными перестрелками, разнообразным арсеналом оружия, агентами с уникальными способностями и настроенными по принципу конкуренции картами на тысячи часов игры.

● VALORANT - бесплатная игра, оптимизированная для различного оборудования ПК, позволяет мировой аудитории соревноваться. Riot Games характеризуется лучшей в своем классе качеством игровых серверов, глобальной инфраструктурой и собственной технологией борьбы с мошенничеством. Компания стремится сохранить основные принципы жанра тактического шутера и поддерживать конкурентную целостность игрового опыта.

● Игра VALORANT быстро зарекомендовала себя как самая любимая в мировом сообществе сторонников шутеров от первого лица после запуска закрытой бета-версии в апреле 2020 года. Игра вошла в историю уже в первый день, побив рекорды просмотра - 34 миллиона часов просмотра за один день и более 1,7 миллиона одновременных зрителей. Это максимальный одновременный рекорд, он уступает только финалу чемпионата мира по League of Legends от Riot Games 2019. В течение двухмесячного периода бета-тестирования VALORANT в игру ежедневно входило в среднем почти 3 миллиона игроков. Фанаты также продемонстрировали свое восхищение шутером, просмотрев более 470 миллтонов часов закрытых бета-стримов VALORANT на Twitch, ведущем мировом сервисе и сообществу для развлечений для многих зрителей, и корейском сервисе потокового видео AfreecaTV.

● Разработчик и издатель игры VALORANT Riot Games недавно объявил о своих планах по киберспорту на 2021 - трехуровневое соревнования, получившее название Тур чемпионов VALORANT.