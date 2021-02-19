Паритет Динамо, победа Шахтера и отставка Ковальца. Главные новости за 18 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" не обыграло "Брюгге", "Шахтер" на классе оформил успешный результат в Тель-Авиве, но и это не все наши новости на сегодня. Другие результаты первых матчей 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира, отставка Сергея Ковальца из "Черноморца" и утверждение УАФ календаря четвертьфинала Кубка Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.