Паритет Динамо, победа Шахтера и отставка Ковальца. Главные новости за 18 февраля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Динамо" не обыграло "Брюгге", "Шахтер" на классе оформил успешный результат в Тель-Авиве, но и это не все наши новости на сегодня. Другие результаты первых матчей 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира, отставка Сергея Ковальца из "Черноморца" и утверждение УАФ календаря четвертьфинала Кубка Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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