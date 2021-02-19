Капитан и лучший левый защитник 80-х: сегодня День рождения у Анатолия Демьяненко

Анатолий Васильевич Демьяненко родился 19 февраля 1959 года. Советский и украинский футболист, тренер. Выступал за сборную СССР, являлся многолетним капитаном киевского "Динамо". Окончил Киевский государственный институт физкультуры.

Демьяненко – мастер спорта международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986). В качестве игрока выигрывал с "Динамо" чемпионат СССР, Кубок и Суперкубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА, доходил до финала Суперкубка УЕФА. Приводил киевлян к чемпионству Украины, Кубку и Суперкубку.

Также тренировал "Нефтчи", "Волынь" и "Нитру". С "Насафом" Анатолий Васильевич выиграл Кубок АФК.