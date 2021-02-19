Капитан и лучший левый защитник 80-х: сегодня День рождения у Анатолия Демьяненко
Одно из динамовских сердец
Спорт-Экспресс
Анатолий Васильевич Демьяненко родился 19 февраля 1959 года. Советский и украинский футболист, тренер. Выступал за сборную СССР, являлся многолетним капитаном киевского "Динамо". Окончил Киевский государственный институт физкультуры.
Демьяненко – мастер спорта международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986). В качестве игрока выигрывал с "Динамо" чемпионат СССР, Кубок и Суперкубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА, доходил до финала Суперкубка УЕФА. Приводил киевлян к чемпионству Украины, Кубку и Суперкубку.
Также тренировал "Нефтчи", "Волынь" и "Нитру". С "Насафом" Анатолий Васильевич выиграл Кубок АФК.
Популярное сейчас
- Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге
- Виталий Миколенко - лучший игрок Динамо в матче с Брюгге по версии InStat
- Ковалец покинул Черноморец, Русин уже в Варшаве. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
Новости по теме
- 19:31 Украинские Демьяненко: Лобановский был нам как отец. Игроки даже между собой иногда так его называли
- 22:17 Украинские Динамо обновило собственный антирекорд по количеству поражений в чемпионате
- 10:53 Украинские Пауза в 17 лет. Уникальное достижение Михайличенко и другие тренерские факты Кубка Украины