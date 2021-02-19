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УАФ обратился к УЕФА с просьбой увеличить квоту болельщиков на матчи сборной Украины и Динамо с Шахтером в ЛЕ

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с 30 до 50% от общего количества имеющихся мест

УАФ обратился к УЕФА с просьбой увеличить квоту болельщиков на матчи сборной Украины и Динамо с Шахтером в ЛЕ

фото - УАФ

Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что ассоциация обратилась к УЕФА с просьбой увеличить квоту фанатов на трибунах в матчах сборных Украины и встречах "Динамо" и "Шахтера" в Лиги Европе.

"УАФ обратилась в УЕФА с просьбой увеличить допустимую квоту болельщиков на ближайших домашних матчах наших национальных сборных, а также "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках, с 30% до 50% от общего количества имеющихся мест.

Такую квоту на поединках, которые проходят в Украине, разрешил своим решением Кабинет министров и это еще одна важная победа над пандемией и хороший весенний подарок всем поклонникам футбола.

Еще раз благодарю Кабинет министров и министерство здравоохранения, с которыми мы тесно сотрудничаем в этом вопросе. Всем крепкого здоровья и приятного просмотра матчей, но с обязательным соблюдением всех необходимых ограничительных мер", – написал Павелко.

Напомним, что ранее первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" прошел с фанатами на трибунах. В марте сборная Украины примет во Львове Финляндию и Казахстан, сборная по футзалу сыграет против Хорватии в Запорожье, а 25 февраля "Шахтер" встретится в Киеве с "Маккаби".

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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