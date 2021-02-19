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У Динамо есть Брюс Уиллис, УПЛ для Шахтера в еврокубках, Заря снова потеряет лидеров? | ТаТоТаке №208

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У Динамо есть Брюс Уиллис, УПЛ для Шахтера в еврокубках, Заря снова потеряет лидеров? | ТаТоТаке №208

фото -ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№208) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков в компании украинского тренера Дмитрия Михайленко по нескольким причинам сочувствуют футболистам "Динамо" в матче с "Брюгге" и в один голос почти расхваливают "Шахтер" в матче с "Маккаби Тель-Авив".

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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