У Динамо есть Брюс Уиллис, УПЛ для Шахтера в еврокубках, Заря снова потеряет лидеров? | ТаТоТаке №208
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В новом выпуске ТаТоТаке (№208) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков в компании украинского тренера Дмитрия Михайленко по нескольким причинам сочувствуют футболистам "Динамо" в матче с "Брюгге" и в один голос почти расхваливают "Шахтер" в матче с "Маккаби Тель-Авив".
- Брюгге приехал подбитым
- Луческу не хочет, чтобы Динамо играло в футбол
- А что будет в Бельгии?
- Супряга не верит в себя
- Шахтер встретился с бывшей
- Почему Шахтер не играет по-украински?
- Как Коноплянка отказал Хуанде Рамосу
- Инсайд: Заря потеряет лидеров
- УПЛ перейдя на систему весна-осень?
- Все цифры Металла
- Пылает дискуссия о реформах УАФ
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Источник:ТаТоТаке
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