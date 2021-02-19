Денисов о премии Футбольные звезды Украины: Все было сделано тяп-ляп, определенное разгильдяйство

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался об итогах церемонии "Футбольные звезды Украины-2020".

"Про церемонию только ленивый у меня не спросил. Церемония вызвала большой скандал, в который включился даже Игорь Суркис. Президент "Динамо" выступил в интервью на нашем канале с недоумением: каким образом Луиш Каштру не оказался среди номинантов? Добравшись до полуфинала ЛЕ, выиграв чемпионат, две победы над "Реалом" и ничьи с "Интером".

Президент "Динамо", в том числе ссылался на то, что каким образом гол Цыганкова не мог оказаться лучшим. Это очевидная история, когда никто не ожидал после ковида, что Украина обыграет Испанию. Но Цыганков проиграл.

В этой связи "Шахтер" высказался в защиту своего тренера, но даже президент "Динамо" высказался в защиту наставника "Шахтера". Беспрецедентный случай.

Степень возмущения этой нелогичностью, так или иначе задавалась вопросом: насколько организаторы церемонии профессионально проводили опрос? В разговоре с одним из членов жури он отметил, что такого хаоса не было в предыдущие годы. Если раньше объезжали всех голосующих, какие критерии были задействованы те или другие в отборе номинатов, то сейчас все было сделано тяп-ляп.

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Если УАФ уверенна в том, что она провела качественное анкетирование, то в конце концов из-за непрофессионализма скинула всю вину на голосующих. Вы же понимаете, что с таким подходом любой тренер нашей Премьер-лиги мог получить больше баллов, а другие меньше.

Мы имеем дело с определенным разгильдяйством. Организаторы сетуют на то, что у них есть все протоколы. Сегодня пятница, а никаких протоколов никто в глаза не видел", - резюмировал Денисов.