Денисов о премии Футбольные звезды Украины: Все было сделано тяп-ляп, определенное разгильдяйство
В Шахтере затаили серьезную обиду
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался об итогах церемонии "Футбольные звезды Украины-2020".
"Про церемонию только ленивый у меня не спросил. Церемония вызвала большой скандал, в который включился даже Игорь Суркис.
Президент "Динамо", в том числе ссылался на то, что каким образом гол Цыганкова не мог оказаться лучшим. Это очевидная история, когда никто не ожидал после ковида, что Украина обыграет Испанию. Но Цыганков проиграл.
В этой связи "Шахтер" высказался в защиту своего тренера, но даже президент "Динамо" высказался в защиту наставника "Шахтера". Беспрецедентный случай.
Степень возмущения этой нелогичностью, так или иначе задавалась вопросом: насколько организаторы церемонии профессионально проводили опрос? В разговоре с одним из членов жури он отметил, что такого хаоса не было в предыдущие годы. Если раньше объезжали всех голосующих, какие критерии были задействованы те или другие в отборе номинатов, то сейчас все было сделано тяп-ляп.
Если УАФ уверенна в том, что она провела качественное анкетирование, то в конце концов из-за непрофессионализма скинула всю вину на голосующих. Вы же понимаете, что с таким подходом любой тренер нашей Премьер-лиги мог получить больше баллов, а другие меньше.
Мы имеем дело с определенным разгильдяйством. Организаторы сетуют на то, что у них есть все протоколы. Сегодня пятница, а никаких протоколов никто в глаза не видел", - резюмировал Денисов.
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