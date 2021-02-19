Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль будет работать на отборочном матче Евро-2022

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира Евро-2022 среди женщин Финляндия - Португалия, который состоится в Хельсинки сегодня, 19 февраля.

Главным арбитром выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.