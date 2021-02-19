Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль будет работать на отборочном матче Евро-2022
Поэтому Екатерина не получила назначение на 15-й тур УПЛ
СК Днепр-1
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира Евро-2022 среди женщин Финляндия - Португалия, который состоится в Хельсинки сегодня, 19 февраля.
Главным арбитром выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
Напомним, что Монзуль была признана
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Источник:УАФ
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Oлeкcин (Н.)
19.02.2021 в 20:15
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