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Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль будет работать на отборочном матче Евро-2022

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Поэтому Екатерина не получила назначение на 15-й тур УПЛ

Украинская бригада арбитров во главе с Монзуль будет работать на отборочном матче Евро-2022

СК Днепр-1

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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира Евро-2022 среди женщин Финляндия - Португалия, который состоится в Хельсинки сегодня, 19 февраля.

Главным арбитром выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Напомним, что Монзуль была признана лучшим арбитром 2020 года в Украине.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
19.02.2021 в 20:15
Честно судишь - получаешь признание в Европе. А великий иксперд Ступар пусть дальше обсуждает Екатерину на уа-футболе за подачки от Уркиса.
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