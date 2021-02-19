Спорт, бизнес, саморазвитие - онлайн-марафон transformACTION 2021

Самое громкое онлайн-событие февраля проходит в онлайн-эфире с 15 по 21 февраля! Образовательное пространство LIFTA.SPACE форматирует привычный подход к онлайн-обучению на бесплатном семидневном марафоне NO LIMITS: transformACTION 2021. Более 20 топ-спикеров, более 50 000 зрителей за 5 дней, тренды бизнеса, полезных привычек, благотворительности, саморазвития - и все это только начало.

В течение пяти дней в марафоне звучали темы развития брендов, налаживание коммуникации с аудиторией, роли спорта и киберспорта в благотворительных инициативах, современного лидерства и организации процессов в компаниях. В прямом эфире со слушателями общались Татьяна Гринева (спортсменка любительница, что реализует благотворительные инициативы, собирая средства на марафонах), Алена Дальская-Латошевич (директор по PR и коммуникациям WePlay Esports), Дмитрий Деркач, Дэвид Аллен, Олег Авагян, Евгений Таллер и другие эксперты из разных сфер и направлений.

В субботу, с 16:10 до 17:00 участие в прямой трансляции будет принимать олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская. Она присоединилась к марафону, поддерживая актуальность темы трансформации.

«У нас всегда есть выбор, когда и в каком темпе развиваться: мы можем меняться добровольно ... или получить «волшебного пенделя» от Вселенной и тогда изменения будут проходить через кризис, в напряженном режиме. Конечно, на пути трансформации всегда возникают преграды. Хорошая новость в том, что у каждого из нас есть доступ к внутренним и внешним ресурсам для преодоления препятствий», - сказала Серебрянская, анонсируя свое выступление.

LIFTA.SPACE продвигает идею всестороннего развития человека: не только профессиональных навыков, но и духовного роста и физического развития, полезных привычек - все это гармонично вплетены в общий вектор личностной трансформации. Именно марафон открыл пользователям образовательную платформу, где уже доступны различные курсы и интенсивы, которые начнутся уже со следующей недели - в течение ивента они доступны со скидкой.

Трансформируйте свою жизнь уже сейчас. Подключайтесь к онлайн-ивенту от платформы LIFTA.SPACE, которая проходит при поддержке официального партнера, Фонда Дэвида Линча! Следите за обновлениями по марафону в социальных сетях: Facebook, Linkedin, Instagram @ lifta.space.