Новый медпротокол от УАФ, вылет Продэксима и гол Яремчука. Главные новости за 19 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 19 февраля

Украинским болельщикам снова разрешен вход на стадионы. После того как Кабинет министров Украины объявил о возвращении к адаптивному карантину, УАФ, совместно с УПЛ и ПФЛ, разработали новый медицинский протокол, который будет дополнением к постановлению минздрава Украины, "Об утверждении противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей среди профессиональных футбольных клубов на период карантина в связи с распространением COVID-19". Болельщикам разрешено посещать матчи в зеленой, желтой и оранжевых зонах, а заполняемость стадиона не должна превышать 50-ти процентов. Часть матчей 15-го тура УПЛ пройдет со зрителями - вход будет разрешен на домашние игры "Шахтера", "Львова" и "Десны", которая примет "Динамо" в Киеве.

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии могло состояться украинское дерби - "Гент" Яремчука, Безуса и Пластуна отправился на выезд к "Мехелену", в котором играет Швед. Марьян не сыграл из-за травмы, а из украинцев на поле появился только Роман. Именно он стал одним из героев для своего коллектива, сумев забить уже на 10-й минуте. В текущем сезоне Яремчук отметился 16 раз, а также отдал пять голевых передач. "Гент" сыграл вничью 1:1.

Виктор Скрипник уже второй сезон подряд может лишиться ключевых исполнителей. Прошлым летом луганский коллектив покинули Михайличенко, Тымчик и Чеберко, а в этот раз могут сменить команды Иванисеня и Абу Ханна. Как сообщает "ТаТоТаке", оба исполнителя не планируют продлевать контракты с "Зарей", которые заканчиваются уже летом 2021-го. Голкипер Никола Василь готов подписать новое соглашение, а Владлен Юрченко пока что не принял окончательного решения.

Украинский футзальный клуб "Продэксим" не смог обыграть "Интер" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Испанский клуб - один из сильнейших в европейском футзале. Херсонский коллектив сумел дать серьезный отпор, но по итогу уступил в два гола. Решающие точные удары украинская команда пропустила на последних минутах, тем самым потеряв шансы на выход в "финал восьми". Итоговы счет игры - 2:4.

Коллектив Александра Рябоконя, ведущий борьбу за бронзовые медали этого сезона, продолжает работать на трансферном рынке. В пятницу состоялось два подписания. Во-первых, официальная пресс-служба подтвердила возвращение в Чернигов полузащитника Евгения Чепуренко. На его счету 133 игры за "северян" и выход из второй лиги в первую. Второй трансфер - переход опытного левого фулбека Артема Сухоцкого , который в Украине играл за "Александрию" и "Зарю". "Десна" официально трансфер не подтвердила, но футболист уже числится в заявке на сайте УПЛ, а портал Тransfermarkt даже опубликовал длительность его контракта - до лета 2022-го.